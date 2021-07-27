Онлайн-конференция «Каргилла» «Вызовы транзитного периода. Практика применения программы Ready2Milk»

«Каргилл»

Период в три недели до отела и три недели после него — время, когда коровы особенно подвержены влиянию внешних факторов, стрессу и заболеваниям. Специалистам по кормлению крайне важно соблюдать рекомендации по правильному содержанию животных и оптимизировать рационы поголовья в соответствии с потребностями животного на этом этапе

Эрколи Зербини, доктор сельскохозяйственных наук и старший технический руководитель «Каргилла», а также технический специалист «Каргилла» Елена Квач в ходе конференции рассказали, как оптимизировать рацион в транзитный период и увеличить рентабельность производства, как минимизировать риски возникновения заболевания у коров, какими преимуществами обладает программа Ready2Milk и каких практических результатов добились российские хозяйства, применяющие данную программу.



Так, Эрколи Зербини выступил с презентацией на тему «Управление стадом и экономическое влияние в транзитный период». Эксперт обратил внимание на традиционные проблемы, препятствующие росту молочной продуктивности животных, рассказал, какие действия необходимы для снижения риска возникновения заболеваний КРС и как правильное кормление и содержание животных влияет на экономику предприятия.



Зербини отметил высокий уровень выбраковки коров именно в транзитный период. Например, стоимость выбраковки в течение первых 60 дней на европейской ферме со стадом 1000 коров может достигать €180 тыс. в год. При этом хороший менеджмент позволяет сэкономить большое количество денег и инвестировать их в другие вещи, считает спикер.



«Отел является чертой, которая позволяет нам говорить о том, что мы получим и какие у нас будут ожидания от лактации», — добавила Елена Квач, отметив, что время до и после отела является важным показателем не только продуктивности и здоровья, но и долголетия коров в стаде. Специалист рассказала о практических результатах применения программы компании «Каргилл » для транзитного периода Ready2Milk.



Подробнее с докладами спикеров вы можете ознакомиться, посмотрев видеозапись конференции .





