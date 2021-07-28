Подготовка семенного материала

ГК «Шанс»

Известно, что через семена и почву передается от 30 до 60% всех болезней сельскохозяйственных культур. Протравливание на 60-100% ограничивает проявление семенной инфекции и на 30-80% — первичной аэрогенной, почвенной и содержащейся в растительных остатках, а также повышает урожайность озимых на 3-6 ц/га

Группа компаний «Шанс» предлагает рынку ряд эффективных препаратов для проведения протравливания.



«Шансил ультра, КС» (120 г/л тебуконазола)



Тебуконазол - широкий диапазон системного действия ставит препарат на одно из первых мест в ассортименте протравителей. Препарат проникает в растение при прорастании зерна и затем распространяется по растению по мере его роста. Фунгицидное действие проявляется на второй день после попадания семени в почву (при наличии оптимальной влажности). Период защитного действия — от начала прорастания семени до выхода в трубку.



Тебуконазол препятствует развитию наружной (твердая головня, септориоз, гельминтоспориоз, фузариоз, плесневение, альтернариоз) и внутренней (пыльная головня) инфекции как у голозерных, так и у пленчатых культур.



Устоявшееся мнение о ретардантном действии тебуконазола сильно преувеличено. Триазолов без ретардантного эффекта не бывает совсем, иначе они просто не будут работать против грибов. Они уменьшают выработку естественных гормонов роста. Внешне это проявляется в уменьшении длины колеоптиля. Теоретически ретардантный эффект может проявляться при дефиците осадков. Укорачивание колеоптиля является косвенной мерой защиты, поскольку эта часть растения наиболее уязвима как для внешних атак патогенов, так и для неблагоприятных факторов среды. Растения из семян, обработанных тебуконазолом, отличаются от необработанных укорочением длины, темно-зеленой окраской и более развитой корневой системой. Так что ретардантный эффект не всегда является однозначно отрицательным эффектом для зерновых культур, а при создании хороших условий для развития (обеспечение влагой) он вполне может принести пользу.



Двухкомпонентный протравитель «ДВД Шанс, КС» (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола)



Наличие двух действующих веществ позволяет эффективно подавлять внутреннюю и внешнюю инфекцию. Дифеноконазол медленнее растворяется в воде и медленно поглощается семенами и растениями. Накапливается он в основном ближе к основанию стебля, длительное время защищает корневую систему и стебель от проникновения патогенов.



Ципроконазол лучше, чем дифеноконазол, растворяется в воде, что позволяет ему быстро проникнуть во все органы молодого растения, в том числе листового аппарата и защитить его от болезней.



«ДВД Шанс, КС» эффективно подавляет головневые заболевания, фузариозные и гельминтоспорозные корневые гнили, бурую ржавчину, септориозную и сетчатую пятнистость, мучнистую росу, плесневение семян.



Препарат эффективно защищает растения от момента прорастания до начала выхода в трубку, а также увеличивает продуктивную кустистость. Обработку семян проводят заблаговременно (до 1 года) или перед посевом.



«Шансил трио, КС» (60г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 40г/л имазалила)



«Шансил трио, КС» - трехкомпонентный протравитель, что позволяет расширить спектр подавляемых патогенов, увеличить период защитного действия на вегетирующие растения.



Препарат системного действия, обладает как лечебным, так и профилактическим действием, а также отличается полным отсутствием фитотоксичности.



«Шансил трио, КС» высокоэффективен против всех видов головни, корневых гнилей различной этиологии, плесневения семян. Обладает длительным защитным свойством.



Кроме болезней, всходы озимых культур могут повреждаться вредителями. Опасными вредителями зерновых культур в осенний период являются хлебная жужелица (личинки I и II возрастов), хлебные блошки, злаковые мухи (гессенская, пшеничная, шведская и др.), озимая совка, а также сосущие насекомые (тли, цикадки). На ранних посевах озимых, а также на слаборазвитых растениях высока вероятность появления очагов размножения злаковых мух.



От осадков в августе — сентябре будет зависеть численность и вредоносность хлебной жужелицы. Увеличению поражения озимых вредителями способствуют поверхностная обработка почвы без оборота пласта, нарушение севооборота и сроков сева.



Наиболее эффективным и целесообразным способом борьбы с вредителями считается предпосевная обработка семенного материала инсектицидами.



Защита всходов озимых от комплекса вредителей, а также от грибных болезней, не требующая приготовления баковых смесей, возможна с помощью комбинированного протравителя «Шансометокс трио, КС» (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила). Готовая заводская смесь полностью исключает возможные ошибки при приготовлении баковых смесей. Защищает озимые от всходов до начала кущения от вредителей и болезней.



«Шансометокс трио, КС» включает в себя фунгициды системного (дифеноконазол) и контактного (флудиоксонил) действия и инсектицид (тиаметоксам). Системный препарат проникает в семя, защищая его от внутренней семенной и раннестебельной инфекции. Флудиоксонил - препарат контактного действия, он не проникает в растение, поэтому работает в околосеменной зоне и дезинфицирует почву от таких патогенов, как фузариум, альтернариум, аспергиус, гельминтоспориум, пеницилиум, вызывающих болезни проростков, обладает иммуномодулирующими свойствами.



Инсектицид тиаметоксам эффективно защищает семена от почвенных вредителей и обладает положительным физиологическим эффектом на прорастание семян.



Предпосевная обработка семян микроэлементами — самый эффективный и экономичный способ использования микроудобрений. Для прорастания семян необходимы определенные условия. Прежде всего это поступление достаточного количества влаги. Установлено, что под влиянием микроудобрений вода быстро поступает через оболочку семени и способствует его набуханию. Вместе с водой к семенам поступают и микроэлементы, растворенные в ней. Они локализуются главным образом в зародыше и первичных корешках, чем стимулируют и улучшают их рост.



Обработка семян микроудобрениями «Полишанс» и «Энергошанс» способствует улучшению энергии прорастания, увеличивает количество и длину корешков.



Органоминеральные удобрения в хелатной форме (сбалансированная смесь макро- и микроэлементов), незаменимые аминокислоты на основе экстракта морских водорослей повышают полевую всхожесть семян и их устойчивость к болезням.



Следует помнить, что протравливанию подлежат только кондиционные семена. При содержании в пшенице примесей от 4 до 8% потери протравителя составляют 20-45%, при 10-15% примесей в ячмене потери препарата — более 50%.



Применяя обработку семян, можно не только повысить урожайность, но и снизить затраты на производство, повысить рентабельность.

