Cognitive Agro Pilot

Эксперты «Дня КиберПоля» назвали основные тренды российской агроотрасли

23 июля 2021 года в Песчанокопском районе Ростовской области прошел первый всероссийский «День КиберПоля», в котором приняли участие представители руководства и минсельхозпрода Ростовской области, ведущие российские и зарубежные эксперты в области сельского хозяйства и информационных технологий: член совета директоров «ЭкоНива-Техника Холдинг» Бьёрне Дрекслер, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев, управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов и другие.



Участниками трансляции «Дня КиберПоля» в социальных сетях и на платформе YouTube стали более 70 тысяч представителей агрохозяйств, экспертов, ИТ-специалистов и других интересующихся этой темой слушателей из 8 стран: России, США, Канады, Аргентины, Бразилии, Китая, Белоруссии и Казахстана.



По словам Ольги Усковой, генерального директора компании Cognitive Pilot, разработчика систем ИИ для управления агротранспортом, организатора мероприятия: «Мероприятие стало номером один по теме умного сельского хозяйства в России в этом году. Список обсуждаемых на нем вопросов включал глобальные тренды, ключевые проблемы отрасли и проблемы их решения, а уровень экспертизы и представительности просто зашкаливал. Необычен был и формат. Впервые в прямом эфире транслировалась реальная роботизированная уборка урожая, эксперты и аграрии детально разбирали ее основные элементы. Агропредприятия получили ответы на все интересующие их вопросы». P



В числе обсуждаемых вопросов «Дня КиберПоля» были:



- мировые тренды в АПК;



- цифровая трансформация АПК глазами стейкхолдеров;



- цифровое развитие регионов: новые пути и решения;



- пути оптимизации уборки зерновых культур;



- проблемы ценообразования на зерновые культуры;



- кадровые вопросы АПК



и другие.



Участниками первого всероссийского «Дня КиберПоля» в числе ключевых трендов развития российского сельского хозяйства были сформулированы следующие.



- Массовая роботизация полевых работ и других агробизнес-процессов. В России в 2021 году роботизировано примерно на 25% территорий больше, чем в прошлом. Динамика процесса роботизации (число переходящих на умные системы уборки агрохозяйств в месяц) составила в последнее время порядка 15-17%.



- Резкий рост стоимости логистических операций в АПК. Из-за негативных погодных условий уборка зерновых культур в России началась в большинстве регионов практически одновременно, что фактически сорвало графики использования уборочной техники и привело к ее острой нехватке. Такая ситуация не исключает также роста стоимости услуг по роботизации уборочных работ. В условиях нестабильности наибольшую устойчивость обеспечивают себе агропредприятия, использующие роботизированные технологии и минимизировавшие риски из-за срыва логистических цепочек.



- Возможности для России. В условиях нестабильности мировых цен на нефть и вместе с тем повышения уровня экспорта российских зерновых культур, расширения уровня пахотных земель, сокращения уровня производства и потребления зерновых культур, повышения их роли в рационе человека и других факторов у нашей страны за счет использования роботизированных технологий существуют реальные возможности занять высокое место на мировом рынке.



В заключение Первого всероссийского «Дня КиберПоля» его участники, включая сообщество лидеров аграрной отрасли в сфере земледелия Smart Farming Club, а также представителей Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, подготовили заявление, в котором содержится обращение к представителям российской отрасли сельского хозяйства о необходимости поддержки повестки ESG (environmental — экологическое, social — социальное, and corporate governance — и корпоративное управление) — набора стандартов деятельности в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления — с учетом ее благоприятного влияния на окружающую среду и общество. «ESG в сфере сельского хозяйства является одной из ключевых мировых повесток в наше время. Из ее 17 целей устойчивого развития, обозначенных ООН, значимая часть, например ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов, обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия и другие, относятся к отрасли АПК. Дальнейшее сокращение негативного воздействия сельхозпроизводства на окружающую среду и повышение его эффективности возможно главным образом за счет внедрения современных технологий. Например, использование роботизированных систем обработки почвы и уборки культур позволяет оптимизировать и минимизировать количество вносимых удобрений, использовать труднодоступные территории для расширения возможностей сельского хозяйства и решения продовольственной проблемы, повысить эффективность бизнес-процессов, сократить расход топлива, снизить нагрузку на персонал и т. д. »



«День КиберПоля» - первое мероприятие в мире, где его участникам в течение дня в прямом эфире была предоставлена возможность наблюдать процесс промышленной уборки пшеницы в реальном времени умным комбайном, на котором установлена система автономного управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, участвовать в экспертном разборе основных моментов процесса автоматической уборки с участием известных специалистов и профессионалов отрасли АПК, а также получить ответы ведущих экспертов на многие ключевые вопросы повышения эффективности работы агрохозяйств с помощью цифровых технологий. Мероприятие проводилось в онлайн-формате.



Организаторами первого всероссийского «Дня КиберПоля» являются «Песчанокопская аграрная группа» и ведущий мировой разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом на основе искусственного интеллекта компания Cognitive Pilot.



Мероприятие прошло при информационной поддержке Минсельхоза России и поддержке Юго-Западного Банка Сбербанка России.





