Фабрика будущего

Tomra Food

Уже в ближайшем будущем переработчики картофеля смогут использовать данные, полученные с производственной линии, для повышения эффективности предприятия и увеличения его прибыльности. Рассказываем, каким образом это будет реализовано и как это происходит уже сегодня

Вот три основные тенденции, о которых чаще всего упоминают клиенты Tomra Food — лидера в области разработки технологий оптической сортировки и производства сортировочного оборудования для пищевой промышленности.



1. На счету каждый евро или доллар, и производители пищевых продуктов стараются оптимизировать свои производственные линии даже для минимального повышения прибыли.



2. Качество пищевых продуктов и целевые показатели по объему выпускаемой продукции с каждым годом становятся все выше, в то время как оптимизация и контроль качества на производственной линии подразумевают частый отбор проб, классификацию, анализ данных и постоянную тонкую настройку параметров машины. Все это значительно усложняет производственный процесс.



3. На большинстве производственных предприятий одновременно работают очень старые, относительно актуальные и абсолютно новые машины, и команда завода должна заставить их работать вместе.



Для решения этих задач машины вынуждены будут стать более «умными» и «самооптимизирующимися». Давайте вкратце рассмотрим методы, системы и технологии, которые станут обычным делом в будущем — и которые появляются уже сегодня.



Подключенные сортировщики становятся центрами знаний

В Tomra Food выходят за рамки создания сортировочной установки, которая просто принимает оптимальное решение касательно отбраковки: в уравнение добавляются оперативные данные и информация. Так сортировщик пищевых продуктов становится настоящим интеллектуальным центром для всей производственной линии.



В основе его работы лежит облачный сервис Tomra Insight. Он превращает сортировочные машины в подключенные устройства, которые генерируют данные о рабочих процессах, превращая сортировку в инструмент стратегического управления.



Собранные данные крайне ценны, поскольку на их основе можно эффективно корректировать работу предприятия. Например, благодаря мониторингу состояния оборудования практически в режиме реального времени сокращается время его простоя: эта информация позволяет управлять плановым обслуживанием и предотвращать незапланированное отключение оборудования.



Примеры того, как данные действительно помогают

Представим, что компания-переработчик получает 20-тонную партию картофеля от производителя и помещает ее на технологическую линию. Что можно сделать с данными, полученными с помощью Tomra Insight?



1. Через две минуты после запуска линии менеджер по закупкам проверяет отчет о качестве от Tomra Insight и видит, что продукт пригоден на 84%, удаленный объем пищевых отходов составил 16%. Предположим, эти показатели не соответствуют согласованным характеристикам качества. В этом случае менеджер по закупкам может обратиться к производителю картофеля для того, чтобы определить, какие дефекты были обнаружены и как улучшить качество следующих партий.



2. Менеджер завода, подозревая, что некоторые из его сортировочных машин Tomra перегружены, проверяет отчет о загрузке Tomra Insight и видит, что наблюдаются частые пики перегрузки. Теперь он может предоставить объективные данные финансовому менеджеру, чтобы получить одобрение на машину с большей производительностью.



3. Менеджер, отвечающий за операционное управление процессом, обнаруживает в отчете о загрузке Tomra Insight, что при оптимизации загрузки сортировщика тот способен выдавать дополнительную тонну картофеля в час без ущерба для качества сортировки.



Удаленная поддержка и дополненная реальность

Система Tomra Visual Assist очень проста в использовании и не требует никакого оборудования, кроме мобильного телефона с камерой. Когда переработчик картофеля запрашивает поддержку по СМС, электронной почте или телефону, инженер по обслуживанию отправляет приглашение начать сеанс. Когда приложение открывается, оно легко подключает к вызову эксперта Tomra, который лучше всего подходит для решения конкретной задачи, стоящей перед технологической линией — того, кто знаком со спецификой конкретной производственной линии и применяемыми технологиями сортировки.



Эта технология также позволяет использовать передовые инструменты. Например, умные очки, способные обеспечить дистанционное вмешательство посредством дополненной реальности.



В планах — создание Центра мониторинга машин Tomra



Платформа данных Tomra Insight с каждым днем становится все более мощной, поскольку ее возможности обновляются каждые три недели в соответствии с потребностями клиентов. Важность удаленной поддержки отражена в планах Tomra по созданию Центра мониторинга машин — центра обработки данных, где эксперты будут контролировать все подключенное оборудование Tomra по всему миру.



Благодаря принятию решений, основанных на фактах, фабрика будущего сможет повысить эффективность работы, сократить количество пищевых отходов, обеспечить точное соответствие требованиям рынка и повысить рентабельность.

