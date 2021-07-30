Надежные шины для российской техники

Alliance Tire Group

Традиционно к началу сезона механизаторы тщательно проверяют состояние сельскохозяйственной техники, без которой аграрная отрасль не может полноценно работать. Важно оценить все аспекты работы машин, в том числе и функциональные характеристики шин. От их надежности во многом зависит отсутствие простоев на ремонт или замену

В последние годы все чаще на российских тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах устанавливаются высокопроизводительные шины, не входящие в заводскую комплектацию. К их числу относятся, например, широкие радиальные шины Alliance 370 производства Yokohama OHT (подразделение внедорожных шин мирового лидера шинной промышленности, компании Yokohama).



Таким образом поступили специалисты МТС «Ершовская» (Саратовская область). По словам первого заместителя генерального директора предприятия Юрия Зудина, шины Alliance 370 продемонстрировали высокие результаты в течение года активной эксплуатации. «Мы решили протестировать новые шины в полевых условиях, — говорит он, — и приобрели два комплекта на тракторы „Кировец“. В настоящее время шины уже отработали 2100 моточасов без порезов, проколов, отслоений. Пока у нас нет никаких нареканий. Водителям стало комфортнее работать из-за того, что сама шина обеспечивает более плавный, мягкий ход трактора». Юрий Зудин добавил, что предприятие планирует оснащать шинами Alliance 370 и другую технику — всего в хозяйстве 80 тракторов К-700 и К-744.



Изначально эти шины были разработаны для высокомощных тракторов, эксплуатируемых в тяжелых условиях, в частности при полевых работах. Они обеспечивают более высокую несущую способность (примерно на 10% больше) при том же давлении воздуха в шине по сравнению с шинами со стандартным профилем. За счет специального рисунка протектора шины обладают повышенной устойчивостью и отличной самоочисткой. Увеличенная площадь пятна контакта позволяет минимизировать уплотнение почвы.

