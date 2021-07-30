Рязанские производители молочной продукции будут готовы ко второму этапу введения маркировки 1 сентября

Агромолкомбинат «Рязанский»

С 1 июня 33 предприятия на территории Рязанской области начали выпуск продукции с новой маркировкой «Честный знак». Для этого производители своевременно выбрали и отработали оптимальные для себя технологические решения

Как сообщил министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин, большинство предприятий области выбрали этикетирование в качестве основного способа нанесения маркировки. Ряд производителей прибегли к услугам типографий и наносят необходимую информацию на платинку и круговую этикетку. «Флагман молочной промышленности Рязанской области, АО „Рязанский завод плавленых сыров“, заранее приобрел оборудование, необходимое для нанесения кодов Data Matrix, — рассказал Борис Шемякин. — На предприятии провели интеграцию существующей учетной системы с „Честным знаком“, сейчас вся продукция завода маркируется».



По словам министра, ко второму этапу ввода в оборот маркированной продукции — со сроком годности более 40 суток — готовятся шесть предприятий. Как и на первом этапе, производители решили наносить данные на этикетку, также рассматривается вариант нанесения кодов типографским способом. Полностью оснастить производственные мощности необходимым оборудованием решили на агромолкомбинате «Рязанский». На этом предприятии выпускается более 90% всей молочной продукции. Комбинат включился в активную работу по маркировке еще на этапе эксперимента, своевременно начал выпуск маркированных сыров. Сейчас на предприятии ведется монтаж необходимого оборудования для прямого нанесения кодов Data Matrix на линиях розлива молока и ультрапастеризованных сливок.



Борис Шемякин подчеркнул, что к 1 сентября все рязанские производители смогут выпускать молочную продукцию с нанесенной маркировкой.

