В Тамбовской области после введения маркировки выросло производство сыров

Маслосырзавод «Новопокровский»

С 1 июня в России началась обязательная маркировка мороженого и сыра. В связи с этим некоторые отраслевые эксперты выражали опасения, что нововведение может негативно повлиять на выпуск продукции. Однако на практике этого не произошло. Так, в Тамбовской области по итогам первого полугодия выросло производство сыров

Как сообщила начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко, в первом этапе маркировки приняли участие все основные тамбовские производители — 7 предприятий. Они зарегистрировались в системе «Честный знак» и своевременно начали выпуск молочной продукции с нанесенной маркировкой. При этом в области не только не зафиксировано снижения объемов производства продукции, но, напротив, отмечается тенденция к росту. Так, предприятия выпустили на 5,3% больше сыров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По словам Лидии Бакуменко, в настоящее время отрасль активно готовится к началу второго этапа маркировки. «С 1 сентября стартует маркировка молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, — прокомментировала она. — В ней примут участие ООО „Бондарский сыродельный завод“, АО „Маслосырзавод «Новопокровский»“. Эти предприятия выбрали метод этикетирования для нанесения маркировки и в установленный законодательством срок планируют приступить к выпуску сливочного масла и сухой сыворотки в соответствии с новыми требованиями».

