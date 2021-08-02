Как максимально эффективно использовать каждый квадратный метр на откорме?

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Представьте, что вы могли бы получать на 11% больше свиней на откорме с использования тех же самых площадей вашей фермы. Соответственно, производство расширяется на 11% в год. Оптимизируя схему кормления и помещения для содержания свиней на откорме, вы не только максимально эффективно используете каждый квадратный метр, но и сокращаете ручной труд и затраты на корм. В целом такой подход приносит прибыль тремя способами. Давайте вместе рассмотрим, как это происходит, на примере

Производственные площади всегда обходятся дорого — это относится и к свиноводческим комплексам в том числе. Зачем же тогда устанавливать внутри откормочных площадей бетонные или пластиковые перегородки? Давайте обратим внимание на содержание свиней на доращивании в больших группах и их схему кормления в зависимости от массы тела, и благодаря этому вы сможете эффективно использовать каждый квадратный метр помещения. С точными настройками управления складскими запасами и отгрузками вы увеличиваете коэффициент циклов каждый год. Таким образом вы ежегодно производите на 11% больше свиней в том же помещении.



Больше свиней на 11%

Ниже представлена схема помещения с Nedap PorkTuner для размещения группы от 300 до 600 голов. Общая площадь состоит из двух пунктов кормления, зоны отдыха и прохода к кормушкам ​​с тремя возможными выходами. Эта система взвешивает каждую свинью и направляет животное к одному из двух кормовых пунктов с тем кормом, который соответствует массе тела свиньи. Точная информация о весе позволяет системе автоматически сортировать каждое животное по типу корма (для доращивания или откорма). В результате свиньи быстрее растут и конверсия корма повышается, поскольку кормление происходит в соответствии с их потребностями развития. Третий выход из Nedap PorkTuner ведет в зону отгрузки — применяется, когда животные достигли целевого веса. Каждый квадратный метр отделения для откорма работает с пользой, а когда первые свиньи из группы достигают заданного веса и готовы к отгрузке — вам достаточно установить временные перегородки для разделения пространства, чтобы автоматически отсортировать готовую группу. Таким образом убираются лишние коридоры и каждый квадратный метр площади используется максимально эффективно. Группы свиней на отгрузку формируются с ровным весом, а вы владеете точным и надежным прогнозом для планирования графика отгрузок заранее. Кроме удобства в управлении, повышается эффективность всей производственной цепочки за счет четкого планирования логистики.





Откорм с Nedap PorkTuner





Рост производительности, снижение затрат на корм, сокращение ручного труда

Выгода получается за счет эффективной организации производственной площади и индивидуальной схемы кормления.



• Оптимизируя использование площади, вы можете поставлять свиней ежегодно на 11% больше.



• Средний доход за килограмм увеличивается, так как вы точно знаете информацию по весу группы.



• Точное прогнозирование отгрузок: система обеспечивает надежное планирование основных, промежуточных и остаточных отгрузок с каждого отделения. В отчетах системы вы видите точно, сколько свиней готово к погрузке и с какого загона.



• Снижение затрат на корм и ускорение темпа роста за счет применения нескольких схем кормления. Данные о фактической массе тела животных — это сигнал для системы, чтобы перевести каждую отдельную свинью с корма для доращивания на откорм.



• Улучшение состояния здоровья и биологической безопасности: вашим сотрудникам не нужно вручную маркировать или сортировать свиней для формирования групп на отгрузку. Таким образом, сокращается число контактов сотрудников с животными, а значит, и снижается риск распространения болезней.



• Сокращение трудозатрат: меньше ручного труда на содержание и отгрузку свиней. Сотрудникам не нужно вручную взвешивать поросят: сортировка производится автоматически.



• Кормушки легче чистить и дезинфицировать из-за того, что меньше перегородок и углов.







Пример размещения Nedap PorkTuner



Финансовая выгода*

Ниже приведен пример финансовых расчетов. Для примера рассмотрим ферму с поголовьем 20 тыс. свиней, где с оборудованием Nedap PorkTuner эффективность выросла на 11% при отгрузке, в числовом сравнении — ежегодно отгружается на 8 097 свиней больше. Поскольку система с сортировочными весами переводит каждую свинью на следующий тип корма в определенный момент, то экономия на корме составляет по €4,54 для каждой свиньи. Если цена за килограмм веса при отгрузке та же, что и цена за поросят и другие расходы, то прибыль от корма увеличивается на €4,54 на каждую свинью. Благодаря этой более эффективной системе содержания и кормления общая прибыль от кормов вырастет на €643 726 по сравнению с традиционным содержанием. Добавьте к этому экономию затрат на оплату труда в размере €20 000, и в результате ежегодно получаем €663 726 в качестве дополнительной прибыли и экономии. И это даже не учитывая прибыль от более высокого дохода за килограмм живого веса, более быстрых темпов прироста и состояния здоровья.







Окупаемость инвестиций

Естественно, учитываются вложения в Nedap PorkTuner. На этом примере проекта сумма приобретения системы составляет €365 000. Тогда инвестиционная окупаемость составит €365 000 / €663 000 = 0,55. Таким образом, срок окупаемости ваших инвестиций составляет менее двух лет. Дополнительно вы экономите на оснащении откормочных площадей, что еще сократит срок окупаемости.



В итоге с Nedap PorkTuner вы оптимально используете каждый квадратный метр помещения для свиней на откорме, экономя деньги как на кормах, так и на ручном труде. Это устойчивое вложение, которое также способствует улучшению состояния здоровья и оптимизирует управление отгрузкой для свинокомплексов любых масштабов.



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