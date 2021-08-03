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Russian Crop Production — 2021/22

Хранение зернобобовых: как обезопасить продукцию от насекомых-вредителей

На правах рекламы


Pixabay

Pixabay

В последние годы Россия упрочивает свои позиции на мировом рынке зернобобовых, наращивая производство и экспорт этих культур. Отправляемые за рубеж нут или горох должны соответствовать международным стандартам фитосанитарной и пищевой безопасности. Однако существуют разновидности насекомых-вредителей, которые из всех видов продукции предпочитают именно семена зернобобовых

В них они развиваются и их же засоряют своими кутикулами и продуктами жизнедеятельности. Зараженные зерна теряют питательные характеристики, семенные качества, вес и попросту становятся опасны для здоровья человека и животных. Чтобы избежать денежных потерь, нужно точно знать, какие насекомые могут представлять опасность для груза сои или чечевицы, который вы отправили на хранение.

Фасолевая зерновка

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Вопреки своему названию, эти жуки повреждают не только зерна фасоли, хотя чаще всего их находят именно в этой продукции. Если на зараженном складе хранятся нут, чечевица или соя, они могут серьезно пострадать. Набросятся эти вредители и на запасы бобов, чины или гороха. Появление фасолевых зерновок опасно прежде всего тем, что поражаемая ими продукция начисто лишается семенных и питательных свойств. Зерна, в которых развивались личинки, превращаются в испещренную круглыми отверстиями конструкцию, где от семядолей и зародыша уже ничего не остается.

Гороховая зерновка

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Развивающиеся внутри горошин личинки активно выгрызают эндосперм, лишая продукцию веса и семенных качеств. Если не принимать мер, потерять можно до 40% продовольственной массы. Всхожесть семян может снизиться на 70%. Зараженный горох утрачивает пищевые свойства. В случае сильного заражения его уже нельзя использовать в качестве пищи или корма для скота, т. к. засоренная экскрементами гороховых зерновок продукция содержит опасные для здоровья вещества, вызывающие тяжелые нарушения пищеварения.

Зернобобовые, как и хранящиеся на складах ячмень или пшеница, характеризуются высокими питательными свойствами. Из-за своей пищевой ценности они становятся средой обитания фасолевой и гороховой зерновок. Эти вредители поедают самые главные части зерен бобовых культур. Поврежденное зерно только кажется целым, и потеря веса негативно отразится на прибыли. Лишенные энергетических запасов семена, если их засеять, уже не смогут взойти и дать хороший урожай. Добавить продукцию к корму для скота или пустить в переработку для последующей реализации тоже не выйдет — слишком много токсичных веществ оставляют после себя насекомые.

Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, заказывайте карантинное фитосанитарное обеззараживание перед приемкой груза. 

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