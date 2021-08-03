Хранение зернобобовых: как обезопасить продукцию от насекомых-вредителей

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В последние годы Россия упрочивает свои позиции на мировом рынке зернобобовых, наращивая производство и экспорт этих культур. Отправляемые за рубеж нут или горох должны соответствовать международным стандартам фитосанитарной и пищевой безопасности. Однако существуют разновидности насекомых-вредителей, которые из всех видов продукции предпочитают именно семена зернобобовых

В них они развиваются и их же засоряют своими кутикулами и продуктами жизнедеятельности. Зараженные зерна теряют питательные характеристики, семенные качества, вес и попросту становятся опасны для здоровья человека и животных. Чтобы избежать денежных потерь, нужно точно знать, какие насекомые могут представлять опасность для груза сои или чечевицы, который вы отправили на хранение.



Фасолевая зерновка







Вопреки своему названию, эти жуки повреждают не только зерна фасоли, хотя чаще всего их находят именно в этой продукции. Если на зараженном складе хранятся нут, чечевица или соя, они могут серьезно пострадать. Набросятся эти вредители и на запасы бобов, чины или гороха. Появление фасолевых зерновок опасно прежде всего тем, что поражаемая ими продукция начисто лишается семенных и питательных свойств. Зерна, в которых развивались личинки, превращаются в испещренную круглыми отверстиями конструкцию, где от семядолей и зародыша уже ничего не остается.



Гороховая зерновка







Развивающиеся внутри горошин личинки активно выгрызают эндосперм, лишая продукцию веса и семенных качеств. Если не принимать мер, потерять можно до 40% продовольственной массы. Всхожесть семян может снизиться на 70%. Зараженный горох утрачивает пищевые свойства. В случае сильного заражения его уже нельзя использовать в качестве пищи или корма для скота, т. к. засоренная экскрементами гороховых зерновок продукция содержит опасные для здоровья вещества, вызывающие тяжелые нарушения пищеварения.



Зернобобовые, как и хранящиеся на складах ячмень или пшеница, характеризуются высокими питательными свойствами. Из-за своей пищевой ценности они становятся средой обитания фасолевой и гороховой зерновок. Эти вредители поедают самые главные части зерен бобовых культур. Поврежденное зерно только кажется целым, и потеря веса негативно отразится на прибыли. Лишенные энергетических запасов семена, если их засеять, уже не смогут взойти и дать хороший урожай. Добавить продукцию к корму для скота или пустить в переработку для последующей реализации тоже не выйдет — слишком много токсичных веществ оставляют после себя насекомые.



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