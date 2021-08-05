Бессрочная лицензия на фитосанитарную обработку: все для безопасного и комфортного сотрудничества

«Первая фумигационная компания»

Карантинное фитосанитарное обеззараживание — необходимая мера как при международной торговле, так и при общем серьезном отношении к своему бизнесу. Эта процедура направлена на то, чтобы избежать ввоза и вывоза вредных организмов, поражающих продукцию растительного происхождения

Фитосанитарная обработка позволяет избежать распространения опасных вредителей на складах, территориях, помещениях, где они могут нанести огромный хозяйственный ущерб. Пренебрежение процедурой обеззараживания может привести к порче товара целыми партиями, повлечь за собой значительные убытки и потерю доверия партнеров. Обеззараживанию необходимо подвергать все места хранения и обработки продукции: силосы, элеваторы, зернохранилища, амбары, мельницы, а также контейнеры, автомобили, вагоны, используемые для ее перемещения.



Службы, которые предлагают услуги карантинного фитосанитарного обеззараживания, прекрасно осведомлены о всех нюансах действующего законодательства: в частности, процедуру должны подтверждать соответствующие документы. Несмотря на это, еще существуют недобросовестные компании, которые проводят обработку, даже если их деятельность не сертифицирована или срок действия лицензии истек. Немногие организации располагают бессрочным документом, который дает им право на осуществление подобных работ.



Мы стремимся, чтобы наши клиенты сохраняли уверенность при обращении и не тревожились, что наша лицензия вот-вот потеряет силу, из-за чего процедура карантинного фитосанитарного обеззараживания стала бы недействительной в глазах проверяющих организаций.



Поэтому «Первая фумигационная компания» оформила бессрочную лицензию на проведение фитосанитарной обработки . Таким образом, при обращении к нам за услугами обеззараживания продукции и складов вы можете быть уверены: обработка пройдет по всем правилам и в полном соответствии со стандартом, а самое главное — документы будут в порядке, что позволит избежать затруднений при неожиданных проверках.

