Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»

Международная выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» пройдет с 15 по 17 марта в Москве на выставочных площадках МВЦ «Крокус Экспо» и рассчитывает принять более 400 экспонентов из 36 стран мира

По данным опроса участников и посетителей выставки, а также по результатам анализа статистики, более 10 000 специалистов в области птицеводства, индейководства и животноводства из России, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки посетят MAP Russia & VIV 2022. Среди них птицеводы, свиноводы, животноводы, ветеринары, фермеры, диетологи и производители продуктов питания, которые являются основными целевыми посетителями этого мероприятия.



В 2022 году выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» снова займет свои привычные павильоны — 8 и 7 залы, которые будут распределены по сегментам: зал 8 «от поля до убоя», зал 7 «от переработки до стола».



Активное взаимодействие организатора выставки и саммита, выставочной компании «Асти Групп», с региональными центрами поддержки экспорта и предпринимательства выполняет главную миссию проекта − предоставить возможность участия в мероприятии широкому кругу организаций, в том числе при софинансировании такого участия государством, и открывает любому бизнесу возможность позиционировать свой продукт и увеличить объемы его продаж, делая свой бизнес устойчивым и способным к преодолению современных вызовов.



Саммит «Аграрная политика России» распахнет свои двери и соберет высококвалифицированных экспертов АПК. Открытым остается список тем саммита на 2022 год. Вот одна из них: «Цифровое управление и умное производство».



Традиционно в рамках выставки MAP Russia & VIV пройдут конкурсы: «Лучший традиционный продукт», Конкурс инновационных проектов «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и животноводства» и новый конкурс, который был анонсирован на выставке 2021 года, «Безопасность и качество продукции».



Возобновится сектор «Салон продуктов и полуфабрикатов / Food Salon», на котором будут представлены производители мяса и мясных деликатесов из различных регионов Российской Федерации, которые планируют охватить как внутренний, так и внешние рынки. На выставке участники смогут как пообщаться с региональными партнерами, позиционируя продукт, произведенный с использованием современных и безопасных технологий, так и показать потенциал продукта для экспорта.



Выставка порадует посетителей новым мероприятием — MAP Russia Tour. Будут организованы тематические экскурсии для специалистов отрасли по выставочной экспозиции с целью ознакомления с инновационным оборудованием и технологиями участников выставки.



MAP Russia & VIV 2022 выполняет главную миссию: предоставляет возможность широкому спектру предприятий АПК открыть новые возможности позиционирования инновационных продуктов и технологий для российского и зарубежного потребителя оффлайн на одной площадке. Сама выставка и все деловые мероприятия в рамках нее направлены на качество и безопасность конечного продукта всей цепочки «от поля до стола потребителя».



Ждем от вас обратной связи и предложений по тематике деловой программы и саммита.



До встречи на выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» с 15 по 17 марта в Москве!

