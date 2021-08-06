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Russian Crop Production — 2021/22

Компания «Лимагрен» провела «Ночь поля — 2021» в Краснодарском крае

Партнёрский материал


Limagrain

Limagrain

Международная сельскохозяйственная компания Limagrain провела мероприятие для аграриев «Ночь поля — 2021» в Гулькевичском районе на полях КФХ Сергея Пенькова. Уникальный формат мероприятия представлен впервые в России

В течение мероприятия компания презентовала новинки в линейке гибридов кукурузы и подсолнечника, новейшие технологии и инновации в сфере селекции. Партнерами мероприятия стали компании FMC и BASF. Деловую программу посетили более 80 представителей хозяйств и холдингов Краснодарского края.

«Компания вкладывает значительные инвестиционные ресурсы в инновации в сфере разработки гибридов и технологий выращивания в различных климатических условиях. Ежегодно около 17% от выручки Limagrain в мире компания инвестирует в научные исследования в сфере селекции. Около 30% сотрудников различных подразделений активно участвуют в исследованиях и разработках новых продуктов. Все эти ресурсы мы вкладываем для того, чтобы сельское хозяйство было экономически эффективным и фермеры получали высокий урожай», — отметил на церемонии открытия Евгений Щедрин, директор по маркетингу в бизнес-регионе Россия, Казахстан и Белоруссия.

На мероприятии также были представлены уникальные технологии оптимизации засухоустойчивости Hydraneo для кукурузы и технология защиты урожайности Suno для подсолнечника. Кроме того, были презентованы результаты испытаний новых гибридов, оптимизированных для гербицидов «Экспресс» и «Экспресс Голд» компании FMC.

«„Лимагрен“» и FMC установили прочные партнерские отношения более 5 лет назад. Наши компании поддерживают друг друга в обучении аграриев, демонстрации продуктов в полях, продвижении инновационных технологий для того, чтобы аграрии могли максимально реализовать преимущества гибридов в полях и собрать хороший урожай», — комментирует менеджер по маркетингу в регионе Юг ООО «Эфэмси» Юлия Саулян.

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