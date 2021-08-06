В Казахстане растет интенсивное плодоводство

Advice&Consulting

Arnau Agro и Advice&Consulting — партнерство, которое развивается годами и приносит качественные фрукты

В последнее десятилетие плодоводство в Казахстане возрождается, что вновь подтвердилось в этом году — производство яблок увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

После периода спада в этом секторе сельскохозяйственные компании при поддержке правительства прилагают все усилия для того, чтобы вернуть Казахстану былую славу страны, обладающей всеми характеристиками для того, чтобы считаться великим производителем фруктов. Именно в Алматинской области зародилось первое яблоко, сорт Зиверса или Малус Зивесерси, которое является матерью всех известных сегодня яблок. Оно появилось около 6000 лет назад и затем было распространено караванами по всему Шелковому пути до Европы.



Команда Advice&Consulting с самого начала своей деятельности всегда верила в огромный потенциал казахстанских компаний, поддерживая их в реализации качественного плодоводства посредством технологий made in Italy и ноу-хау итальянских экспертов-агрономов, которые помогают на каждом этапе реализации интенсивных садов и в агрономическом менеджменте. Компания Arnau Agro является примером успешного сотрудничества с итальянской компанией, которое началось 4 года назад с решения использовать итальянские саженцы, системы поддержки и орошения и подтвердилось в этом году решением обезопасить свои инвестиции, установив современную и функциональную систему защиты от града, произведенную в Италии.







Технические специалисты Advice&Consulting в течение нескольких недель помогали сотрудникам Arnau Agro на месте выполнения работ по установке сетки. «Изменение климата заставляет садоводов беречь свои инвестиции и защищать плоды от стихии, — говорит Асет Рахишев, генеральный директор компании Arnau Agro. — Мы не должны быть застигнуты врасплох неблагоприятными погодными условиями, которые могут уничтожить всю нашу работу».



Установка противоградовой сетки, конечно, не дешевая операция, но факты показали ее необходимость и эффективность, так как она помогает защитить растения не только от града, но и от солнечных ожогов и птиц.



«Работать с Arnau Agro для нас огромное удовольствие! Поддерживать компанию в ее развитии и видеть, как она использует весь свой потенциал, — это очень приятно, — заключает Александра Камински, генеральный директор Advice&Consulting. — Мы возлагаем большие надежды на эту инновационную компанию, которая решила инвестировать в наше партнерство и в made in Italy».



Для получения коммерческой информации:



Яков Кашташов | Director of Russian Branch



mob. +7 928-038-7718 | email yk@advice-consulting.it



Егор Ершов | Project Sales Manager Russia



mob: +39 345 358 7934 | email: ee@advice-consulting.it





Сайт www.advice-consulting.it | Следите за нами на FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | LINKEDIN

