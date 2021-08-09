«Эконива» не испытывает проблем при подготовке ко второму этапу маркировки молочной продукции

«Эконива»

Второй этап маркировки молочной продукции начнется 1 сентября 2021 года, он коснется продукции сроком хранения свыше 40 суток. «Эконива» - крупнейший в России производитель сырого молока. Компания выпускает под собственным брендом широкий ассортимент продукции, под второй этап подпадают ультрапастеризованное молоко, сливочное масло и сливки

Любовь Аксенова, руководитель GR-службы ООО «Эконива-Продукты питания»:



«Ассортиментная матрица компании „ЭкоНива“ включает в себя продукцию самых разных категорий, поэтому уже сейчас предприятия в Воронежской области наносят „Честный знак“ на сыр и мороженое, а с 1 сентября под обязательные требования попадают также ультрапастеризованное молоко, сливки и масло производства „ЭкоНивы“. Проработка технических и IT-решений началась еще в 2020 году — в настоящий момент идет их тестирование и внедрение в производственные процессы.



Нанесение кодов маркировки на продукцию 2-го этапа будет происходить типографским способом — для нас это гарантия качества и считываемости „Честного знака“ на продукте.



На площадки уже поступили первые партии упаковки с нанесением кода — проблем на текущий момент мы не увидели».



Она добавила, что компания находится в постоянном контакте с оператором «Честного знака» по оперативным вопросам, связанным с работой системы маркировки.



Обязательная маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года, с 1 июня стала обязательной маркировка сыров и мороженого. С 1 сентября вступят в силу требования для продукции сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

