Главному аграрному событию лета добавят масштаба, площади, бизнес-баттлов и квестов

12-14 августа в селе Кадниково Свердловской области состоится главное аграрное мероприятие лета — «Всероссийский день поля — 2021»

Один из крупнейших смотров достижений российского агропромышленного комплекса пройдет, как и в прошлом году, в смешанном формате. С учетом сохраняющихся эпидемиологических рисков участники смогут посетить выставку и мероприятия деловой программы как в офлайн-, так и в онлайн-формате.



В этом году будет расширена и экспозиция выставки, и деловая часть мероприятия. На 80 тыс. м2 выставочного комплекса разместятся демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показов новейших моделей сельхозтехники, экспериментальные делянки с различными сельхозкультурами. Помимо этого, будет отведена площадка для квестов, предусмотрены зоны отдыха, фудкорт.



Ключевыми направлениями выставки станут «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений».



Главное событие деловой программы — пленарное заседание Минсельхоза России под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева — будет посвящено стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год и инструментам их достижения. В дискуссии о месте России на агрокарте мира, возможностях повышения инвестиционной привлекательности отрасли, эффективном использовании земельных ресурсов примут участие первые лица ведущих агропредприятий страны, представители власти, банков, науки, авторитетные отраслевые эксперты.



Традиционно большая часть деловой программы будет посвящена цифровой трансформации АПК.



На этот раз среди форматов деловой программы не только привычные круглые столы и сессии, но и дебаты с известным блогером и многое другое. Отдельная часть программы будет посвящена женщинам в АПК.



Генеральный спонсор «Всероссийского дня поля — 2021» - АО «Россельхозбанк».



Официальный партнер — АО «Объединенная зерновая компания».



Партнер мероприятия — АО «Банк „Открытие“».



Генеральный лизинговый спонсор — АО «Росагролизинг».



Генеральный информационный спонсор — журнал «Агроинвестор».



Стратегический партнер — ГК «Ростсельмаш».



Спонсор деловой программы — агрокорпорация «Био-Тон».



Место проведения: с. Кадниково



Дата проведения: 12-14 августа 2021 года



Количество экспонентов: более 43



Представительства регионов: более 20



Количество посетителей: более 10 тыс. человек

