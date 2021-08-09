Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 63 тыс. ед.

«Ростсельмаш»

Поддержка государства позволит российским аграриям увеличить свой парк комбайнов и тракторов в 1,4 и 1,3 раза соответственно. Тенденция прошлого года, когда количество новой приобретаемой сельхозтехники в России впервые превысило число списываемой, продолжается

Государственные программы поддержки агропроизводителей в 2021-м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года позволили производителям и фермерам увеличить закупку тракторов. По прогнозам Минсельхоза, парк сельхозтехники в 2021 году пополнится на 62,8 тыс. ед. Из них по льготным лизинговым программам с господдержкой «Росагролизинга» планируется поставить 10 тыс. сельхозмашин. Расширение программ поддержки будет обсуждаться с 12 по 14 августа на «Всероссийском дне поля», который пройдет в Свердловской области. Также на выставке будут продемонстрированы в полевых условиях главные разработки российского сельхозмашиностроения. В этом году в рамках экспозиции будут организованы участки-полигоны для показов новейших моделей сельхозтехники, управляемой людьми, и беспилотной агротехники.



«Ростсельмаш» продемонстрирует возможности первого российского беспилотного комбайна Torum. Он может передвигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 10 см. Умная система способна выстроить наиболее эффективную схему передвижения комбайна и позволяет произвести уборку в необходимые сроки и без потерь. Производительность при этом увеличивается на 15-20%.



«Петербургский тракторный завод» представит линейку «Кировец» в моделях К-7 и К-5. Отличительными чертами этой техники являются высокая производительность, простота и надежность конструкции, ремонтопригодность, отличная проходимость и маневренность.



Вопросы модернизации технического парка АПК обсудят в рамках деловой программы «Всероссийского дня поля». В частности, Государственный испытательный центр совместно с Кировской и Кубанской машиноиспытательными станциями проведут круглый стол, который поможет аграриям определиться с выбором сельхозтехники, исходя из реальных условий ее эксплуатации.

