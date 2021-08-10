Второй этап маркировки молока в Удмуртии проходит без сложностей

ООО «Милком»

1 сентября в России стартует второй этап маркировки молочной продукции. Начиная с этой даты становится обязательной маркировка продуктов со сроком хранения более 40 суток. Региональные производители активно готовятся к запуску линий, но ряд предприятий оказался в более выигрышном положении

По словам начальника сектора перерабатывающей промышленности Республики Удмуртия Светланы Бобылевой, на второй этап маркировки в ближайшее время выходят ООО «Милком» («Комос Групп»), ООО «Можгасыр», ООО «Играмолоко». Эти предприятия уже начали выпуск мороженого и сыров с 1 июня этого года, отработали все процессы. Соответственно, присоединение очередных товарных групп не вызывает у удмуртских производителей затруднений.



Напомним, с 1 июня вступило в действие требование обязательной маркировки для сыра. В целом рынок молока входит в маркировку постепенно. Для продукции сроком годности более 40 дней маркировка становится обязательной с 1 сентября 2021 года, для продукции сроком годности менее 40 дней — с 1 декабря 2021 года. Учет по партиям вводится с 1 сентября 2022 года, поштучный (кроме скоропортящейся продукции) — с 1 декабря 2023 года.

