Тракторное производство «Ростсельмаша» в России отмечает 5 лет

«Ростсельмаш»

К производству тракторов на своей площадке в Ростове-на-Дону компания приступила в 2016 году. Первая машина «Ростсельмаш 2375» сошла с конвейера в августе. За короткий срок она завоевала рынок России, СНГ и стала надежным спутником аграриям. Мощные, экономичные тракторы адаптированы к работе в российских агроклиматических условиях. Сегодня выпущено уже более 3800 машин 2000-й серии

В 2016 году под производство тракторов открыли новый сборочный корпус, оснащенный современными технологиями, организовали несколько дополнительных сварочных и механосборочных участков. «Ростсельмаш» перешел к производству полного цикла. Уже в первых машинах применялись собственные сварные узлы, продукция литейного, мехообрабатывающего, прессово-раскройного производства компании. Со временем компания освоила новые высокотехнологичные компетенции — изготовление деталей балки моста и сборку трансмиссий, а в августе прошлого года с конвейера сошли первые агромашины в комплектации с трансмиссией собственного изготовления.







Организация производства на своей площадке позволила кардинально нарастить выпуск машин и расширить модельный ряд. В 2018 году на рынок вышла более мощная версия первого трактора — RSM 2400. Еще через год компания перешла к выпуску RSM 3000 серии. Ведется подготовка промышленного выпуска тракторов серии RSM 1000 и серии RSM 3000 DT с гусеничным шасси. Развитие производства продолжается. Сегодня прорабатывается вопрос о перспективах установки на агромашины отечественных двигателей. В ближайшем будущем тракторы планируют оснастить различными электронными системами собственного производства. В частности, «РСМ Агротроник Пилот» 1.0 и 2.0.



RSM 2375 популярен у аграриев. Фермеры отмечают его высокую производительность, экономичность и легкость в обслуживании. Эту технику выбирают хозяйства с площадью пашни от 1500 га и выше. У агромашины отличные тяговые возможности. Надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов выдерживают самые высокие нагрузки. Спаренные колеса служат для повышения тяги и снижения давления на почву. В 2018 году RSM 2375 с бороной RSM DX-850/970 установил рекорд по площади дискования за световой день. Обработка почвы длилась около 14 часов, и за это время машина обработала 203 га.



Агромашина популярна и на внешних рынках. В числе стран-импортеров Казахстан, Узбекистан, Молдова, Грузия, ЮАР. О востребованности трактора за рубежом говорит организация выпуска на территории Казахстана и Узбекистана.







Чтобы удовлетворить потребность аграриев в тракторной технике, «Ростсельмаш» увеличивает мощности, диверсифицирует и расширяет продуктовый портфель, а в июле приступил к строительству первого в постсоветской России тракторного завода. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Как отмечает генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев, новый завод позволит к 2025 году существенно нарастить выпуск российских тракторов. Мощности тракторного завода рассчитаны на 5 тыс. машин в год. Производство разместится на 14 га рядом с основной площадкой компании. Завод укомплектуют оборудованием для сварки, механической обработки, окраски и сборки тракторов. Развитие мощностей позволит создать более 1850 новых рабочих мест.

