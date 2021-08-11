Три в одном. Какой дата-центр нужен сельхозпроизводителю

Nutanix

ИТ-компетенции сельхозпроизводителей растут с внедрением методов точного земледелия и решений AgroTech и FoodTech. А вместе с ними растет потребность в подходящей ИТ-инфраструктуре. Помимо цифровизации, она необходима и для повседневных задач, например для обеспечения поставок продукции торговым сетям или управления производством, где сбои ИТ оборачиваются прямыми потерями. Поэтому требования к дата-центру крупного агрохолдинга или современной фермы не так уж отличаются от требований банка или ритейлера

Главные критерии для ИТ-инфраструктуры — это, во-первых, надежность для бесперебойной работы ИТ-систем и сохранности данных, во-вторых, масштабируемость и гибкость, чтобы успевать за ростом и изменениями бизнеса. Ну и наконец, она должна быть экономически эффективна, а значит, быть менее сложной, трудоемкой и дорогой в развертывании и эксплуатации. Одновременное решение этих задач средствами традиционных дата-центров, используемых в отрасли, затруднительно, а часто и невозможно. И напротив, инфраструктура нового поколения (HCI) все чаще применяется в дата-центрах для получения технологических и экономических преимуществ. Например, она популярна в банках, ритейле, онлайн-сервисах и других отраслях, где ИТ — неотъемлемая часть бизнеса.



Суть и преимущества HCI для агропрома можно раскрыть на примере ведущего решения в этой области Nutanix HCI . Оно базируется на типовых программно-определяемых серверах (их выпускают HP, Lenovo, Dell и др.) и совмещает вычисления, хранение данных и функции сети. Все это виртуализируется, чтобы предоставить пользователям инфраструктуру как сервис. Этот подход схож с тем, что используют провайдеры облачных услуг, за тем исключением, что инфраструктура остается под вашим контролем и всегда под рукой.



Надежность



Решения HCI, в том числе и Nutanix, изначально созданы по принципу отсутствия единой точки отказа. Реализовано объединение серверов (кластеризация) и распределенное хранение данных. Если происходит отказ диска или сервера, то работоспособность сохраняется: незаметно для пользователя происходит перенос приложений и данных на другой сервер. Это позволяет на 80% сократить время незапланированных простоев. Если сбой случился, то восстановление происходит быстрее на 85% за счет встроенных функций резервного копирования и восстановления. Для максимальной отказоустойчивости можно применить мгновенное резервное копирование и сценарии аварийного восстановления с резервным дата-центром.



Масштабируемость

Так как инфраструктура Nutanix строится из типовых блоков, ее можно расширить быстрее и проще. Возможность линейного масштабирования позволяет перейти к модели «плати по мере роста», добавляя узлы при необходимости. Они подключаются за считаные часы. HCI позволяет на 82% сократить время добавления новых емкостей хранения данных, на 53% быстрее добавлять физические сервера и на 42% быстрее предоставлять виртуальные. Именно за счет гибкости и скорости HCI хорошо подходит для игроков сельхозотрасли — одной из самых быстрорастущих в нашей экономике.







Стоимость эксплуатации



Для HCI используются процессоры с популярной архитектурой x86. Конкуренция производителей сделала их доступными по сравнению с серверами других архитектур. Кроме того, не нужно покупать оборудование для хранения данных и организации сети. Эти функции уже встроены. Все это может дать экономию до 30% уже на стадии закупки.



Администрирование и эксплуатация дата-центра с HCI менее сложны и трудоемки. Функции обработки и хранения данных консолидированы. Администрирование серверов, серверного ПО и виртуализации осуществляется через единую панель управления. Возможно удаленное администрирование. Многие функции автоматизированы, например, обновление ПО проводится в один клик, а для мониторинга и прогнозирования используются алгоритмы искусственного интеллекта. В итоге для развертывания и обслуживания требуется в 2 раза меньше персонала. При этом достигает 60% снижение количества запросов в службу поддержки по вопросам работы инфраструктуры.



Исследовательское агентство IDC опросило клиентов Nutanix и сравнило эти данные с используемой ими же ранее традиционной инфраструктурой. Используя собственную методологию, IDC подсчитало, что стоимость владения при переходе к HCI снизилась до 62%, а возврат инвестиций достигал показателя свыше 400% в течение 5 лет. Узнайте подробнее, какие экономические эффекты могут получить сельхозпроизводители, используя Nutanix HCI.

