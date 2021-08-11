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Russian Crop Production — 2021/22

Компания Tetra Pak начала поставки упаковки с типографской маркировкой «Честный знак» производителям молочной продукции

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

Компания Tetra Pak начала поставлять заказчикам упаковку с DataMatrix-кодами «Честный знак» для маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток

Компания Tetra Pak® начала выпуск и поставки упаковочного материала с маркировкой «Честный знак» для российских производителей молока и молочной продукции, использующих упаковку Tetra Pak. На сегодняшний день компания завершила все тестовые испытания и начала поставки промаркированного упаковочного материала. Первые 8 клиентов уже получили упаковку, а заказы на упаковочный материал от еще 20 компаний молочной отрасли уже в процессе производства.

Поставка первых партий маркированной упаковки подтверждает готовность Tetra Pak к старту второго этапа обязательной маркировки. Благодаря сотрудничеству с Центром развития перспективных технологий, оператором системы маркировки, компании удалось оперативно выйти на полноценный режим нанесения кодов типографским способом на фабрике в Лобне.

Маркировка молочной продукции со сроком хранения более 40 суток становится обязательной с 1 сентября 2021, а маркировка продукции со сроком хранения до 40 суток включительно — с 1 декабря 2021. Она позволит потребителям проследить происхождение молочной продукции от производителя до потребителя.

«Компания Tetra Pak заблаговременно отработала все технические процессы, связанные с введением обязательной маркировки, и уже начала выпуск маркированной упаковки для молочных предприятий. Мы видим высокое и стабильное качество печати кодов, что обеспечивает их хорошее считывание по всей цепочке поставок, — отмечает Александр Криволапов, генеральный директор Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа. — Сейчас мы ведем активную работу с молочными производствами и полностью готовы к старту второго этапа обязательной маркировки».

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