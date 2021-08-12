Цифровизация как способ повысить доход

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Цифровые технологии уже охватывают большинство сфер экономики России. АПК не является исключением. Минсельхоз реализует проект «Цифровое сельское хозяйство», который ставит перед собой задачу увеличить производительность сельхозпредприятий с помощью ИТ вдвое к 2024 году. Производители средств защиты растений не отстают от рынка и ежегодно предлагают аграриям новые современные digital-решения

Использование информационных технологий (ИТ) в аграрной отрасли позволяет контролировать полный цикл растениеводства — digital-устройства измеряют и передают параметры почвы, растений, микроклимата и т. д. , которые анализируются специальными программами. Мобильные или онлайн-приложения помогают фермерам и агрономам определить благоприятное время для сева и сбора урожая, рассчитать схему внесения удобрений и средств защиты растений (СЗР), спрогнозировать валовой сбор и многое другое.



На старте развития

Примерно 70% сельхозпредприятий США, Канады и Европы уже используют цифровые технологии для сельского хозяйства. Российские аграрии отстают от этих показателей, но спрос на digital повышается. Согласно экспертным оценкам, активно применяют цифровые решения 20% отечественных агропроизводителей. Однако 80% сельхозкомпаний считает, что развитие digital-технологий в российском АПК находится лишь в начальной стадии.



Между тем использование систем умного земледелия дает экономию минеральных удобрений и химических СЗР в пределах 20-40%, а общее сокращение издержек, включая ресурсы воды и энергии, составляет 10-25%. Прибавка урожайности, в свою очередь, может доходить до 40%.



Например, одним из главных решений, которое применяют в работе отечественные сельхозпроизводители и которое помогает добиваться перечисленных результатов, является автоматическое картирование урожайности. Установленные на зерно- и силосоуборочных комбайнах датчики измеряют урожайность и влажность убираемых агрокультур, точно соотнося получаемые данные с географическими координатами. Составленные подобным образом карты дают возможность на всех этапах возделывания растений проводить для каждого отдельного участка поля необходимую для него обработку почвы и посевов, вносить определенное скорректированное количество удобрений и средств защиты растений. Полученные в ходе уборки новые данные дают возможность произвести сравнение с показателями прошлых лет, определить эффективность произведенных корректировок и перейти к следующему циклу сельскохозяйственных работ.



По мнению экспертов, цифровизация поможет АПК страны совершить мощный скачок вперед уже в ближайшем будущем. Но возможности большинства хозяйств страны по техническому перевооружению и внедрению современных решений в сфере умного земледелия ограничены. Поэтому производители средств производства для АПК, создавая те или иные решения, стремятся сделать цифровые технологии более доступными.



Управлять агропроизводством

В последние несколько лет все ведущие мировые компании, работающие на рынке СЗР, объявили о запуске или расширении своих цифровых проектов. Так, международные компании — члены Комитета производителей СЗР Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) активно внедряют инновационные технологии для повышения эффективности и безопасности использования средств защиты растений. Приоритетная задача комитета — способствовать развитию сельского хозяйства и внедрению принципов устойчивого развития.



В конце 2019 года соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком цифровых решений «АгроМон» подписала компания Bayer. Цель совместного проекта — предоставить аграриям России мобильный, удобный и интерактивный сервис для сбора, хранения и анализа данных по каждому полю, а также для управления сельскохозяйственными процессами и для взаимодействия всех, кто в них вовлечен. По словам руководителя по цифровому земледелию и инновациям компании Bayer в СНГ Дениса Серегина, система «АгроМон» дает сельхозпроизводителям новые инструменты для управления агропроизводством. «Упорядочивается работа агрослужбы — все данные доступны на единой платформе в любой точке на мобильном устройстве, можно быть в курсе ситуации на своих полях в онлайн-режиме, оперативно организовывать работу сотрудников и согласовывать изменения в технологиях, — рассказывает он. — Спутниковые снимки, погодные данные и мобильные осмотры дают возможность удостовериться, что посевы развиваются нормально и урожаю ничего не угрожает». Программа помогает и в контроле хода полевых работ: благодаря учету операций и GPS-трекам техники можно быть уверенным, что план производства выполняется своевременно, качественно и в полном объеме. Также система эффективна как инструмент для онлайн-визитов, сопровождения и консультирования, что особенно актуально в период пандемии и ограничений. Данным цифровым решением уже пользуются около 300 клиентов, которые в сумме обрабатывают свыше 3 млн га.



Отдел исследований и разработок Predictive Ag group (группа по прогнозированию в области сельского хозяйства) существует в компании Corteva Agriscience. Основной целью данного подразделения является работа над цифровыми решениями, которые могут быть использованы в течение всего вегетационного периода. Среди них мобильные приложения для оценки количества растительных остатков и равномерности их распределения от предыдущей культуры или для определения потенциальной урожайности, беспилотные летательные аппараты для анализа количества всходов и этапов развития растений, различные аналитические методы для прогноза доходности и многое другое.



В частности, в портфеле digital-решений Corteva Agriscience есть аналитическое программное обеспечение ISAiA (Integrated Stand Assessment iPad App), суть которого заключается в существенном расширении функционала используемых дронов. Программа позволяет при помощи БПЛА осуществлять подсчет количества всходов растений и числа пропусков (просевов, огрехов) кукурузы и подсолнечника.







Дрон может в считаные минуты облететь поле, результаты сразу передаются на iPad в виде отчета, который при необходимости можно отправить на электронную почту или WhatsApp. Процесс полета полностью автоматизирован, внешнему пилоту необходимо лишь указать границы исследуемого участка и отметить точки на поле, где нужно посчитать растения. Помимо количества растений на гектар, программа считает количество и общую площадь просевов. В 2021 году функционал ISAiA был существенно расширен, а программное обеспечение получило коммерческое название Corteva Flight.







В борьбе с болезнями и вредителями

В прошлом году о глобальном партнерстве с компанией Pessl Instrument (лидер в разработке и распространении аппаратного и программного обеспечения для интеллектуальных сельскохозяйственных приложений) объявила еще одна компания — член Комитета производителей средств защиты растений Ассоциации европейского Бизнеса (АЕБ) компания ADAMA. Pessl разрабатывает алгоритмы моделей болезней на основе параметров окружающей среды, собранных с подключенных к облаку метеостанций сельхозпредприятий, для прогнозирования возникновения и развития заболеваний агрокультур. Теперь, используя цифровые мобильные платформы компании, клиенты компании по всему миру смогут получить доступ к индивидуальным сведениям о конкретных заболеваниях, которым наиболее подвержены растения, исходя из местных условий окружающей среды. Это позволит более эффективно и рационально, с учетом экологических требований применять решения по защите посевов. Сама ADAMA использует модели болезней Pessl для предоставления точных рекомендаций фермерам, позволяя им лечить растения на ранних стадиях развития заболеваний и определять наиболее эффективный продукт для каждой точки его цикла. Таким образом, Pessl повышает эффективность продуктов ADAMA, увеличивает урожайность.



В этом году ADAMA также расширила спектр агротехнологических услуг на платформе Agremo (ведущий поставщик аналитики с воздуха) — Adama Eagle Eye. Взаимные усилия компаний позволяют собирать высокоточные данные об агрокультурах на полях производителей для оптимизации управления полевыми испытаниями и демонстрационными участками. Экспериментальная сеть Agremo позволяет выполнять более значительное количество миссий при меньших затратах и широком географическом охвате. «Способность переводить достоверную информацию с поля в точные данные позволяет нашим командам демонстрировать эффективность своих продуктов и делиться результатами с сельхозпроизводителями», — говорит руководитель проекта AgTech в ADAMA Ялон Перельман.



В начале этого года Syngenta Crop Protection объединила усилия с компанией Insilico Medicine по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения для ускоренной разработки новых, более эффективных решений для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, сорняков и вредителей. За счет быстрого и эффективного обеспечения аграриев инновационными технологиями компания Syngenta поможет им повысить производительность. «Сотрудничество с Insilico Medicine означает, что наша компания сможет использовать огромный потенциал и возможности искусственного интеллекта для разработки устойчивых решений нового поколения СЗР, — комментирует руководитель отдела исследований по защите растений Syngenta Камилла Корси. — Это станет решающим шагом на пути к трансформации сельского хозяйства, обеспечив агропроизводителей по всему миру эффективными инструментами и при этом минимизируя воздействие на окружающую среду».



Второй год подряд пилотные проекты с ведущими агрохолдингами и фермерскими хозяйствами Центрального и Южного федерального округов по использованию интеллектуальной системы для сельского хозяйства Arc™ реализует корпорация FMС . Arc™ представляет собой эксклюзивную мобильную платформу для точного земледелия, которая дает возможность сельхозпроизводителям и консультантам точно предсказывать «нагрузку» (распространение) вредителей до того, как это станет проблемой. Система использует предиктивную модель на основе данных, поступающих в реальном времени, она помогает фермерам убедиться, что правильно выбранные СЗР были применены точно там и тогда, где это было нужно, решая таким образом вопросы устойчивого развития, оптимизации урожайности и возврата инвестиций (ROI). Так, в 2021 году компания мониторит два ключевых вредителя: хлопковую совку и кукурузного стеблевого мотылька. «Благодаря системе продвинутого скаутинга и машинного обучения этот инструмент предсказывает „нагрузку“ вредителей с точностью до 90% на кукурузе, — уточняет руководитель направления по развитию точного земледелия FMС Анастасия Аниченкова. — Другие локальные рынки, такие как Бразилия и Греция, высоко оценили работу системы Arc™, и в следующем году мы надеемся представить платформу с расширенными функциями уже в России».



При поддержке государства

В прошлом году был разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» сроком реализации до 2024 года. Его основная цель — цифровая трансформация агросектора посредством внедрения digital-технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. Первым этапом проекта стало создание национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Концептуальные основы системы предусматривают разработку шести подплатформ, охватывающих области цифровизации сектора: сбор отраслевых данных АПК, цифровое землепользование и землеустройство, агрометеопрогнозирование, обеспечение информационной поддержки и предоставления услуг, хранение и распространение информационных материалов, а также прослеживаемость продукции сельского хозяйства.