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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Цифровизация как способ повысить доход

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

Цифровые технологии уже охватывают большинство сфер экономики России. АПК не является исключением. Минсельхоз реализует проект «Цифровое сельское хозяйство», который ставит перед собой задачу увеличить производительность сельхозпредприятий с помощью ИТ вдвое к 2024 году. Производители средств защиты растений не отстают от рынка и ежегодно предлагают аграриям новые современные digital-решения

Использование информационных технологий (ИТ) в аграрной отрасли позволяет контролировать полный цикл растениеводства — digital-устройства измеряют и передают параметры почвы, растений, микроклимата и т. д., которые анализируются специальными программами. Мобильные или онлайн-приложения помогают фермерам и агрономам определить благоприятное время для сева и сбора урожая, рассчитать схему внесения удобрений и средств защиты растений (СЗР), спрогнозировать валовой сбор и многое другое.

На старте развития

Примерно 70% сельхозпредприятий США, Канады и Европы уже используют цифровые технологии для сельского хозяйства. Российские аграрии отстают от этих показателей, но спрос на digital повышается. Согласно экспертным оценкам, активно применяют цифровые решения 20% отечественных агропроизводителей. Однако 80% сельхозкомпаний считает, что развитие digital-технологий в российском АПК находится лишь в начальной стадии.

Между тем использование систем умного земледелия дает экономию минеральных удобрений и химических СЗР в пределах 20-40%, а общее сокращение издержек, включая ресурсы воды и энергии, составляет 10-25%. Прибавка урожайности, в свою очередь, может доходить до 40%.

Например, одним из главных решений, которое применяют в работе отечественные сельхозпроизводители и которое помогает добиваться перечисленных результатов, является автоматическое картирование урожайности. Установленные на зерно- и силосоуборочных комбайнах датчики измеряют урожайность и влажность убираемых агрокультур, точно соотнося получаемые данные с географическими координатами. Составленные подобным образом карты дают возможность на всех этапах возделывания растений проводить для каждого отдельного участка поля необходимую для него обработку почвы и посевов, вносить определенное скорректированное количество удобрений и средств защиты растений. Полученные в ходе уборки новые данные дают возможность произвести сравнение с показателями прошлых лет, определить эффективность произведенных корректировок и перейти к следующему циклу сельскохозяйственных работ.

По мнению экспертов, цифровизация поможет АПК страны совершить мощный скачок вперед уже в ближайшем будущем. Но возможности большинства хозяйств страны по техническому перевооружению и внедрению современных решений в сфере умного земледелия ограничены. Поэтому производители средств производства для АПК, создавая те или иные решения, стремятся сделать цифровые технологии более доступными.

Управлять агропроизводством

В последние несколько лет все ведущие мировые компании, работающие на рынке СЗР, объявили о запуске или расширении своих цифровых проектов. Так, международные компании — члены Комитета производителей СЗР Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) активно внедряют инновационные технологии для повышения эффективности и безопасности использования средств защиты растений. Приоритетная задача комитета — способствовать развитию сельского хозяйства и внедрению принципов устойчивого развития.

В конце 2019 года соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком цифровых решений «АгроМон» подписала компания Bayer. Цель совместного проекта — предоставить аграриям России мобильный, удобный и интерактивный сервис для сбора, хранения и анализа данных по каждому полю, а также для управления сельскохозяйственными процессами и для взаимодействия всех, кто в них вовлечен. По словам руководителя по цифровому земледелию и инновациям компании Bayer в СНГ Дениса Серегина, система «АгроМон» дает сельхозпроизводителям новые инструменты для управления агропроизводством. «Упорядочивается работа агрослужбы — все данные доступны на единой платформе в любой точке на мобильном устройстве, можно быть в курсе ситуации на своих полях в онлайн-режиме, оперативно организовывать работу сотрудников и согласовывать изменения в технологиях, — рассказывает он. — Спутниковые снимки, погодные данные и мобильные осмотры дают возможность удостовериться, что посевы развиваются нормально и урожаю ничего не угрожает». Программа помогает и в контроле хода полевых работ: благодаря учету операций и GPS-трекам техники можно быть уверенным, что план производства выполняется своевременно, качественно и в полном объеме. Также система эффективна как инструмент для онлайн-визитов, сопровождения и консультирования, что особенно актуально в период пандемии и ограничений. Данным цифровым решением уже пользуются около 300 клиентов, которые в сумме обрабатывают свыше 3 млн га. 

Отдел исследований и разработок Predictive Ag group (группа по прогнозированию в области сельского хозяйства) существует в компании Corteva Agriscience. Основной целью данного подразделения является работа над цифровыми решениями, которые могут быть использованы в течение всего вегетационного периода. Среди них мобильные приложения для оценки количества растительных остатков и равномерности их распределения от предыдущей культуры или для определения потенциальной урожайности, беспилотные летательные аппараты для анализа количества всходов и этапов развития растений, различные аналитические методы для прогноза доходности и многое другое.

В частности, в портфеле digital-решений Corteva Agriscience есть аналитическое программное обеспечение ISAiA (Integrated Stand Assessment iPad App), суть которого заключается в существенном расширении функционала используемых дронов. Программа позволяет при помощи БПЛА осуществлять подсчет количества всходов растений и числа пропусков (просевов, огрехов) кукурузы и подсолнечника. 

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Дрон может в считаные минуты облететь поле, результаты сразу передаются на iPad в виде отчета, который при необходимости можно отправить на электронную почту или WhatsApp. Процесс полета полностью автоматизирован, внешнему пилоту необходимо лишь указать границы исследуемого участка и отметить точки на поле, где нужно посчитать растения. Помимо количества растений на гектар, программа считает количество и общую площадь просевов. В 2021 году функционал ISAiA был существенно расширен, а программное обеспечение получило коммерческое название Corteva Flight.

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В борьбе с болезнями и вредителями

В прошлом году о глобальном партнерстве с компанией Pessl Instrument (лидер в разработке и распространении аппаратного и программного обеспечения для интеллектуальных сельскохозяйственных приложений) объявила еще одна компания — член Комитета производителей средств защиты растений Ассоциации европейского Бизнеса (АЕБ) компания ADAMA. Pessl разрабатывает алгоритмы моделей болезней на основе параметров окружающей среды, собранных с подключенных к облаку метеостанций сельхозпредприятий, для прогнозирования возникновения и развития заболеваний агрокультур. Теперь, используя цифровые мобильные платформы компании, клиенты компании по всему миру смогут получить доступ к индивидуальным сведениям о конкретных заболеваниях, которым наиболее подвержены растения, исходя из местных условий окружающей среды. Это позволит более эффективно и рационально, с учетом экологических требований применять решения по защите посевов. Сама ADAMA использует модели болезней Pessl для предоставления точных рекомендаций фермерам, позволяя им лечить растения на ранних стадиях развития заболеваний и определять наиболее эффективный продукт для каждой точки его цикла. Таким образом, Pessl повышает эффективность продуктов ADAMA, увеличивает урожайность.

В этом году ADAMA также расширила спектр агротехнологических услуг на платформе Agremo (ведущий поставщик аналитики с воздуха) — Adama Eagle Eye. Взаимные усилия компаний позволяют собирать высокоточные данные об агрокультурах на полях производителей для оптимизации управления полевыми испытаниями и демонстрационными участками. Экспериментальная сеть Agremo позволяет выполнять более значительное количество миссий при меньших затратах и широком географическом охвате. «Способность переводить достоверную информацию с поля в точные данные позволяет нашим командам демонстрировать эффективность своих продуктов и делиться результатами с сельхозпроизводителями», — говорит руководитель проекта AgTech в ADAMA Ялон Перельман. 

В начале этого года Syngenta Crop Protection объединила усилия с компанией Insilico Medicine по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения для ускоренной разработки новых, более эффективных решений для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, сорняков и вредителей. За счет быстрого и эффективного обеспечения аграриев инновационными технологиями компания Syngenta поможет им повысить производительность. «Сотрудничество с Insilico Medicine означает, что наша компания сможет использовать огромный потенциал и возможности искусственного интеллекта для разработки устойчивых решений нового поколения СЗР, — комментирует руководитель отдела исследований по защите растений Syngenta Камилла Корси. — Это станет решающим шагом на пути к трансформации сельского хозяйства, обеспечив агропроизводителей по всему миру эффективными инструментами и при этом минимизируя воздействие на окружающую среду».

Второй год подряд пилотные проекты с ведущими агрохолдингами и фермерскими хозяйствами Центрального и Южного федерального округов по использованию интеллектуальной системы для сельского хозяйства Arc™ реализует корпорация FMС. Arc™ представляет собой эксклюзивную мобильную платформу для точного земледелия, которая дает возможность сельхозпроизводителям и консультантам точно предсказывать «нагрузку» (распространение) вредителей до того, как это станет проблемой. Система использует предиктивную модель на основе данных, поступающих в реальном времени, она помогает фермерам убедиться, что правильно выбранные СЗР были применены точно там и тогда, где это было нужно, решая таким образом вопросы устойчивого развития, оптимизации урожайности и возврата инвестиций (ROI). Так, в 2021 году компания мониторит два ключевых вредителя: хлопковую совку и кукурузного стеблевого мотылька. «Благодаря системе продвинутого скаутинга и машинного обучения этот инструмент предсказывает „нагрузку“ вредителей с точностью до 90% на кукурузе, — уточняет руководитель направления по развитию точного земледелия FMС Анастасия Аниченкова. — Другие локальные рынки, такие как Бразилия и Греция, высоко оценили работу системы Arc™, и в следующем году мы надеемся представить платформу с расширенными функциями уже в России».

При поддержке государства

В прошлом году был разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» сроком реализации до 2024 года. Его основная цель — цифровая трансформация агросектора посредством внедрения digital-технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. Первым этапом проекта стало создание национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Концептуальные основы системы предусматривают разработку шести подплатформ, охватывающих области цифровизации сектора: сбор отраслевых данных АПК, цифровое землепользование и землеустройство, агрометеопрогнозирование, обеспечение информационной поддержки и предоставления услуг, хранение и распространение информационных материалов, а также прослеживаемость продукции сельского хозяйства.

Комитет производителей средств защиты растений Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 

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