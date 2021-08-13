«Бюлер» представляет лучшие решения для переработки зерна

«Бюлер»

Большая доля мирового зерна перерабатывается на оборудовании «Бюлер», поэтому аграрии могут быть уверены, что зерно — это то, в чем компания хорошо разбирается. В силу этого «Бюлер» рад выступить единым надежным поставщиком всего, что может понадобиться для переработки зерна

Опыт и знания «Бюлера» в области переработки зерна не имеют себе равных. Решения «Бюлера», сочетающие современный швейцарский и немецкий дизайн с новейшими экологически чистыми технологиями, не только высокоэффективны, но и долговечны.



В связи с тем, что до 30% мирового продовольствия теряется в процессе производства «от поля до вилки», решения «Бюлера» по транспортировке и хранению зерна являются жизненно важным инструментом для повышения устойчивости отрасли. «Бюлер» сочетает в себе глобальный опыт с индивидуальной поддержкой на местах со стороны всегда доступных групп персонала, говорящих на местном языке, а также широкий спектр услуг по проверке, техническому обслуживанию, ремонту и обучению.



«Бюлер» — поставщик комплексных решений от приема до хранения и далее с широким портфелем передовых технологий автоматизации. Гибкие решения компании могут применяться в различных отраслях пищевой промышленности с большим диапазоном производительности — до 2800 т/ч. И в качестве специального бонуса «Бюлер» предлагает сроки доставки на 30% короче в период с 21 октября по 21 декабря 2021 года, что позволит сельхозпроизводителям быть полностью готовым к уборке урожая 2022 года.







Решения для очистки

Универсальный сепаратор TAS — эталон, который на протяжении десятилетий успешно применялся при приемке зерна, а также в качестве зерноочистительной машины во время предварительной очистки на мельницах и в других отраслях промышленности. TAS может предложить высокие производительность и качество очистки даже в самых стесненных условиях и может быть сконфигурирован в широком диапазоне типоразмеров. Благодаря системе очистки сит засоренность микотоксинами уменьшается настолько эффективно, что во многих случаях другие этапы обработки не требуются, в то время как при аспирации удаляются легкие фракции и пыль, а за счет уменьшения нагрузки на сито повышается качество очистки. Машины «Бюлер» спроектированы для долговечной работы, при этом запасные части будут поставлены немедленно, даже если машины эксплуатируются уже много лет. Независимо от того, комбинируется ли TAS с другими инновационными решениями «Бюлера» или используется как отдельная машина, он всегда обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества.



Решения для сушки

Eco Dry — эффективная шахтная сушилка с непрерывным потоком, которая обеспечивает бережную сушку, однородные результаты и низкое энергопотребление, в то время как полностью гибкое решение DryMate обеспечивает производительность до 100 т/ч по влажной кукурузе с более высоким качеством и полной независимостью от оператора. Данное решение может быть установлено на любой другой зерносушилке.



Решения для судовых погрузчиков

Мобильный Portaload — последнее слово в области эффективной и экологически чистой разгрузки судов, что делает ее незаменимым дополнением к любому морскому зерновому или другому продовольственному бизнесу. Его элегантный дизайн оптимизирует функции каждой отдельной детали и обеспечивает плавную работу. Сочетание минимальных перемещений и максимальной эффективности экономит время и затраты на погрузку, а также обеспечивает максимальную гибкость и эффективность с производительностью до 2800 т/ч. Полностью закрытая конструкция и система уменьшения запыленности сокращают выбросы пыли до минимума, что делает ее полностью соответствующей экологическим нормам и означает, что ее можно без последствий использовать в непосредственной близости от жилых и коммерческих районов. Детали с минимальным износом и высококачественные компоненты с минимальным использованием гидравлических систем также могут практически исключить незапланированные простои.



Решения для ленточных конвейеров

Закрытый ленточный конвейер «Бюлер» не только предотвращает выбросы пыли, но и значительно повышает эффективность и безопасность на рабочем месте. Его полностью закрытая конструкция, минимальное трение и низкие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию делают его идеальным выбором для широкого спектра применений. Он обладает транспортировочной длиной до 200 м и выбором ленты, обеспечивающим производительность до 2600 т/ч. Компоненты ленты полностью влагозащищенные, весь материал, попадающий с рабочей ветви, затем транспортируется обратно к натяжной секции конвейера, а боковые лопасти помогают обеспечивать самоочистку, возвращая материал обратно на верхнюю ленту. Это помогает свести к минимуму незапланированные простои и повысить безопасность, чему еще больше способствует широкий спектр доступных устройств мониторинга.



Решения для мониторинга силосов

Безопасное и эффективное хранение ценных культур жизненно важно, так как любые потенциальные проблемы могут означать риск высоких финансовых потерь. Компания «Бюлер» предлагает ряд инструментов для поддержки операторов в обеспечении максимальных стандартов безопасности на своих предприятиях, включая сложный мониторинг силосов, позволяющий эффективно контролировать температуру повсеместно в зерновых силосах, а это означает, что любой потенциальной порчи можно избежать до того, как она произойдет. Сверхточные датчики устанавливаются на зонды, прикрепленные к крышам каждого силоса, что дает операторам установки полное представление о любой возможной проблеме. Данные системы мониторинга также могут быть установлены на уже действующих предприятиях.



Решения для транспортировки

Лотковые цепные конвейеры «Бюлер» удовлетворяют широкий круг потребностей клиентов, их гибкая модульная система означает, что они могут быть адаптированы и настроены по мере необходимости, а нории фирмы «Бюлер», простые в установке и обслуживании, являются идеальным выбором с низким энергопотреблением для вертикальной безопасной и экологичной транспортировки сыпучих материалов.







Решения по автоматизации

Автоматизация «Бюлер» — решение из одних рук, которое охватывает полный жизненный цикл проекта от первоначальной идеи до обслуживания и поддержки после установки. Это значительно упрощает управление предприятием и гарантирует, что всегда есть единое контактное лицо, несущее четкую ответственность за своевременную доставку и соблюдение бюджета. Специалисты «Бюлера» могут адаптировать индивидуальные решения к конкретным потребностям и нормам — от услуг автоматизации начального уровня до полноценных современных решений IoT (интернета вещей). Портфель средств автоматизации варьируется от надежной и простой в эксплуатации системы Pluto PCS для малых и средних предприятий до сложной системы Mercury MES, предназначенной для более сложных операций и с широким выбором индивидуальных надстроек.



Оптимизация бизнеса

Поддержка «Бюлера» не заканчивается установкой решения. Компания известна своей постоянной проактивной поддержкой и способностью предложить полностью продуманный целостный взгляд на каждый аспект деятельности переработчиков. Эксперты «Бюлера» изучат и проанализируют весь процесс и предложат устойчивые решения для оптимизации производительности и максимальной эффективности. Будь то быстрые решения насущных проблем или индивидуальные долгосрочные стратегии, «Бюлер» может предложить экспертный взгляд на все: от повышения устойчивости до открытия новых прибыльных бизнес-возможностей.



Ваш успех — наша мотивация, поэтому свяжитесь с «Бюлером», чтобы получить индивидуальное предложение уже сегодня. И не забывайте, что с 21 октября по 21 декабря доставка на 30% быстрее!

