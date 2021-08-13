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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компания Corteva Agriscience одной из первых в мире использует маневренных мобильных роботов для передвижения между рядами посевов

Партнёрский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Благодаря GPS-навигации и новаторскому подходу компании Corteva робот Spot от Boston Dynamics имеет все шансы произвести революцию в области фенотипирования и защиты растений

Corteva Agriscience планирует вывести сельскохозяйственную робототехнику на новый уровень с помощью робота Spot от компании Boston Dynamics. Компания одной из первых в мире начала использование в сельском хозяйстве этой передовой маневренной платформы для передвижения между рядами посевов кукурузы, подсолнечника и других культур. Благодаря способности робота собирать большие объемы данных, поддерживать применение новых молекул для защиты растений и инспектировать работы он обладает отличным потенциалом для тестирования в полях новых решений в области семеноводства и средств защиты растений. Многочисленные способности, которыми обладает Spot, могут помочь Corteva получить наиболее полное представление о сложных фенотипах с целью развития исследований и процессов селекционного отбора.

Corteva назвала своего робота Анатолий (сокращенно Энни) в честь анатолийских овчарок — любимой породы собак основателя компании Pioneer Генри Уоллеса. Энни способен продолжительное время работать на неровных поверхностях в условиях высоких дневных температур, оберегая сотрудников Corteva от потенциально опасных ситуаций. Этот легкий и мобильный робот — еще один пример того, как смело Corteva расширяет научные границы для повышения уровня безопасности и устойчивости сельского хозяйства.

«Возможности Энни в области проксимального зондирования и способность выполнять определенные действия на заданной делянке или на отдельно взятом растении помогут нам проверить точность процессов, — комментирует Джеф Грэм, руководитель направления разработок семенных продуктов. — Возможность использования робота, который может передвигаться между рядами засеянных полей и при этом способен нести и использовать инструменты для сбора данных или более эффективно применять препарат, имеет невероятный потенциал, поскольку мы расширяем границы нашего предложения фермерам».

Spot-роботы автоматизируют процессы зондирования и полевых проверок, собирают безлимитное количество данных и не имеют ограничений с точки зрения проведения исследований, делая их более безопасными, эффективными и предсказуемыми.  Corteva также сотрудничает с Trimble, ведущим поставщиком передовых решений и сервисов определения местоположения, которые максимально увеличивают производительность и повышают прибыльность, для первоначальной проверки концепции и интеграции технологий точного GPS-управления платформой Spot-робот. Совместно разработанное тремя компаниями решение сочетает в себе уникальную мобильность робота Spot с возможностями автономной навигации Trimble и новаторский подход Corteva, который помогает фермерам решать самые актуальные проблемы сельского хозяйства.

Corteva Agriscience 

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