Приглашаем на конференцию «Агроинвестора» Russian Crop Production

Она состоится 24 сентября в Москве

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в XIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2021/22. Она состоится 24 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, д. 21/40).



Конференция Russian Crop Production — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии традиционно собираются сельхозпроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.



В ходе конференции спикеры оценят ход сбора урожая и перспективы озимого сева, обсудят ценовую конъюнктуру, которая складывается на ключевых рынках растениеводческой продукции, поговорят о вызовах нового сезона и точках роста для отрасли, о том, как работает плавающая экспортная пошлина, об инновациях, технологиях и многом другом.



Традиционно в течение дня вас ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также неформальное общение. Во время кофе-брейков, обеденного перерыва и фуршета после конференции вы сможете завести новые полезные знакомства и встретиться с давними партнерами.



Конференция проводится при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений. Спонсор конференции — компания «Агроплем», партнер — «Ростсельмаш».



Свое участие в конференции подтвердили: аналитическая компания «ПроЗерно», Национальный плодоовощной союз, Центр оценки качества зерна, Союз экспортеров зерна, «Русагротранс», концерн «Покровский», компании «Прогресс Агро» (ранее — «Кубань»), «Русская аграрная группа», «Щелково Агрохим», «АгроГард», «Джермэн Сид Альянс Русс», «Русский лен», «Смарт Хемп» и др.



Предварительная программа доступна на странице конференции.

