Corteva сообщает об итогах второго квартала и первого полугодия 2021 года и улучшает годовой прогноз

Чистые продажи семян выросли на 5%, а органические продажи на 4% в годовом исчислении. Рост был обусловлен высокими продажами кукурузы в Латинской Америке, а также увеличением посевных площадей в Северной Америке и проникновением сои Enlist E3™. Цена на кукурузу в мире выросла на 3%.

