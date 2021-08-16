Corteva сообщает об итогах второго квартала и первого полугодия 2021 года и улучшает годовой прогноз

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) («Corteva» или «Компания») представила финансовые результаты за второй квартал и шесть месяцев, которые закончились 30 июня 2021
Обзор результатов второго квартала 2021 года
Обзор результатов первого полугодия 2021 года
Основные события 1 половины 2021 года
- Чистые продажи за первое полугодие 2021 года выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом. Органические продажи за тот же период выросли на 6%. Рост объемов и цен, а также продолжающееся проникновение новых продуктов способствовали росту объемов продаж во всем мире. Органические продажи выросли во всех регионах, а в Латинской Америке рост был двузначным.
-
В первом полугодии чистые продажи средств защиты растений выросли на 12%, а органические продажи выросли на 10%. Продажа новых продуктов увеличилась примерно на $260 млн по сравнению с первым полугодием 2020 года.
-
Чистые продажи семян выросли на 5%, а органические продажи на 4% в годовом исчислении. Рост был обусловлен высокими продажами кукурузы в Латинской Америке, а также увеличением посевных площадей в Северной Америке и проникновением сои Enlist E3™. Цена на кукурузу в мире выросла на 3%.
-
Прибыль по ОПБУ и прибыль на акцию (EPS) от непрерывной деятельности составили $1,6 млрд и $2,18 за акцию за первое полугодие 2021 соответственно.
-
Сильная ценовая политика и увеличение объемов продаж в обоих сегментах привели к увеличению операционной EBITDA на 17% до $2,37 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года.
-
В первом полугодии компания продолжала стимулировать рост производительности, что частично компенсировало влияние текущих рыночных ценовых факторов.
-
Руководство увеличило прогноз по чистым продажам и прибыли на 2021 год и ожидает, что чистый объем продаж составит от $15,2 млрд до $15,4 млрд. Ожидается, что операционная EBITDA будет в диапазоне от $2,5 млрд до $2,6 млрд.