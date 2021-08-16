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Премия «Агроинвестор года - 2021»

16 сентября остоится XXVI Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2021/22»

Партнёрский материал


Российский зерновой союз

Российский зерновой союз

Конференция пройдет в Конгресс-отеле Don-Plaza 4*, г. Ростов-на-Дону  при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции.

Почему именно Ростов-на-Дону? Во-первых, Ростовская область издавна считается одним из крупнейших сельхозрегионов страны. Из всего населения примерно треть проживает в сельской местности, а аграрный сектор занимает 13% всего валового продукта. Земли, находящиеся рядом с Тихим Доном, отличаются своей плодородностью. Во-вторых, Ростов-на-Дону ежегодно становится крупнейшей площадкой в ЮФО для презентации новинок и достижений аграрного бизнеса, что является важным критерием выбора места проведения XXVI Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22». И в-третьих, этот город известен своим южным гостеприимством, которого нам так не хватает ☺.

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная программа. Это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и проходит именно в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.

 В работе конференции примут участие ключевые представители правительства Российской Федерации, политические деятели и госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в конференции, как и в прошлые годы, примет участие 200-250 российских и иностранных гостей.

В рамках конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах Причерноморья и многие другие.


Ознакомиться с программой мероприятия

Узнать условия участия

Принять участие

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте:

Российский зерновой союз: +7 (495) 369-44-53

e-mail: rzs@grun.ru

ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка): +7 (495) 232-90-07

Российский зерновой союз 

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