Почти все российские регионы, несмотря на засуху, в этом году добились хороших показателей урожайности. В Южном федеральном округе отмечены рекордные сборы, также существенный прирост зафиксирован в Сибири. Данная информация была озвучена на «Всероссийском дне поля — 2021», прошедшем в Свердловской области

Выступая на мероприятиях выставки, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в 2021 году посевная площадь достигла рекордных 1,504 млн га. На сегодняшний день обмолочены зерновые и зернобобовые с 60% полей, и по урожайности этих культур регион занимает первое место в ПФО.



Хорошие урожаи являются базой для решения новых задач, одна из которых — экспорт. Наиболее важным потенциальным потребителем российской сельхозпродукции является Китай. На «Всероссийском дне поля — 2021» этому вопросу была посвящена отдельная дискуссия «Как подготовить продукт для выхода на рынок Китая», которую организовал федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Участники дискуссии отметили, что Китай уже несколько лет является крупнейшим покупателем российского продовольствия и в течение нескольких лет объемы поставок в КНР показывают двузначные темпы роста. Так, в прошлом году экспорт в Китай превысил более чем в два раза показатели 2017 года. А доля Китая в российском сельскохозяйственном экспорте выросла с 8% до 13%. И хотя 38% этого экспорта приходится на рыбу и морепродукты, российские поставки диверсифицированы: на подсолнечное масло приходится 14%, на сою — 6,7%, на мясо птицы — 6,6%, а доля рапсового и соевого масла составляет 6,3% и 6,2% соответственно.



Эксперты «Агроэкспорта» отмечают, что существенный потенциал для значительного увеличения поставок в Китай имеют мясная продукция и мясо, шрота и жмыхи, растительные масла, молочная продукция и кондитерские изделия.



Увеличение урожайности почти на всей территории России поставило вопрос контроля качества продуктов питания. Этому важному аспекту был посвящен круглый стол «Органическое производство в РФ: проблемы, возможности, перспективы», который провело Роскачество. Представители региональных делегаций и эксперты отметили, что органическая продукция является одним из наиболее динамичных сегментов мирового продовольственного рынка. Глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов заявил, что потребление органических продуктов в 4,5 раза превышает темпы роста потребления продовольствия в целом. В 2019 году объем рынка органических продуктов почти достиг $120 млрд. К 2030 году ожидается, что этот показатель увеличится в 2,5 раза, достигнув $300 млрд. Учитывая тот факт, что Россия — это одна из немногих стран, обладающих существенным потенциалом для роста производства и экспорта органической продукции, при сохранении нынешней динамики роста производства к 2030 году мы сможем войти в пятерку лидеров по площади органических земель.



Минсельхоз, со своей стороны, планирует увеличить использование семян российской селекции. По данным международных организаций, отечественные семена часто показывают лучшие результаты, чем зарубежные аналоги. Но для идеальной синхронизации всех процессов, способствующих развитию сельхозотрасли, российскому АПК необходимо перейти на «цифровые рельсы».



На сегодняшний день агропромышленный комплекс очень быстро внедряет инновационные разработки и новые технологии для производства высококачественной продукции. Выступавшие на «Всероссийском дне поля — 2021» аграрии отмечали, что новые технологии серьезно облегчают их работу, и поэтому стимулирование процесса цифровизации должно происходить по инициативе не только правительства страны, но и региональных властей и самого бизнеса. Сегодня по всей стране продолжается внедрение систем прослеживаемости, и уже в ближайшем будущем появится единая федеральная информационная система по землям сельхозназначения.



Деловая программа «Всероссийского дня поля — 2021»: рост урожаев, селекция, сравнительный анализ



Одним из важнейших мероприятий деловой программы «Всероссийского дня поля — 2021», прошедшего в Свердловской области, стало совещание, посвященное вопросам развития российской селекции сельхозкультур. В совещании участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, главы региональных сельхозведомств, представители Госсорткомиссии, Россельхозцентра, ученые и компании-производители.



Не секрет, что развитие селекции — это наиболее эффективный способ увеличения продуктивности и качества выращиваемых сельскохозяйственных культур. И по этой причине сегодня фактически все пшеничные поля в стране засеяны российскими сортами. Чтобы сравнивать качество и урожайность российской пшеницы, каждый год аграриями засеваются специализированные демонстрационные площадки, на которых выращивают вместе с отечественными и зарубежные сорта. В 2021 году было заложено 2155 таких демонстрационных площадок. Результаты показывают, что российские сорта являются наиболее эффективными в сложных природно-климатических условиях.



На совещании обсуждался вопрос увеличения производства оригинальных семян российского производства, которые не уступают по показателям своим зарубежным аналогам. Много говорилось о повышении качества исходного материала, о процессах его районирования и научного сопровождения и о динамике приобретения семян и гибридов, создаваемых отечественными селекционерами.



Сегодня площади, занятые сортовыми посевами, растут ежегодно, и это во многом заслуга государства, которое оказывает значительную поддержку элитному семеноводству. И сегодня от профильных НИИ ждут активизации исследовательских работ для продолжения селекции конкурентных сортов из России. Одновременно увеличения доли наших семян в товарном производстве ждут от отраслевого сообщества.

