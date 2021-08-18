В Татарстане прошло совещание по вопросу маркировки молочной продукции

На площадке минсельхоза Республики Татарстан прошло совещание в формате видеоконференции, посвященное второму этапу обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции

Его возглавили министр и замминистра сельского хозяйства региона Марат Зяббаров и Наиль Залаков. Также участие приняли минпромторг, представители бизнеса, отраслевых союзов и крупнейших производителей продовольствия и напитков. Участники напомнили о том, что введение обязательной маркировки происходит в несколько этапов. Первый начался с июня, когда была введена обязательная маркировка отдельных категорий продуктов, таких как сыр и мороженое. Второй стартовал в сентябре для всей молочки сроком годности менее 40 суток. Последний, третий этап начнется с декабря, когда под нее попадут вся молочка и упакованная природная вода. С 1 декабря маркировка будет обязательна для всей молочной продукции и для природной упакованной воды.



Марат Зяббаров рассказал об этапе подготовки к маркировке местных предприятий. Он напомнил, что в регионе работает более 55 предприятий по переработке молочной продукции. Средний суточный объем переработки составляет 3,2 тыс. т. Всего в первом этапе маркировки, по его словам, приняло участие 19 предприятий, в том числе два по выпуску мороженого. Также министр рассказал, что использующие метод этикетирования предприятия переходят к типографическому методу. Зяббаров напомнил, что, по оценке «Честного знака», республика вошла в топ-5 регионов Приволжья по присоединению к маркировке. Во второй этап попадает 21 предприятие. Сейчас все они прошли регистрацию. 15 из них на 65% подготовились к этикетированию, а шесть заказали оборудование для прямого нанесения.



По итогам совещания участники выразили готовность продолжить конструктивный диалог на площадках минсельхоза и минпромторга для дальнейшей работы над введением маркировки молочной продукции.

