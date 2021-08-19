Новые агрономические опыты и селекционные достижения Corteva представит сразу на трех АгроАкадемиях Pioneer в августе

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience открывает цикл мероприятий VIII АгроАкадемии Pioneer. В августе 2021 года компания представит российским фермерам инновационные селекционные разработки и новые агрономические опыты в формате полевого обучения в трех локациях Центрального Черноземья и Южного федерального округа

Краснодарская АгроАкадемия Pioneer примет гостей южных регионов России 24 августа в станице Воронцовская Динского района. В программе мероприятия полевое обучение и осмотр демонстрационных посевов. Участники смогут познакомиться с результатами более 30 мелкоделяночных опытов по кукурузе и по подсолнечнику, среди которых оценка влияния стрессовых ситуаций и агротехнических ошибок на урожайность этих культур. Впервые будет представлен опыт, имитирующий полегание кукурузы. Кроме этого, фермерам предложат оценить значение предпосевной обработки семян препаратами из линейки LumiGEN™ при прохождении посевами различных этапов вегетации, а также эффективность обработок препаратами из обширного списка средств защиты Corteva.



Аграрии Черноземья и прилегающих областей смогут посетить мероприятия VIII АгроАкадемии Pioneer 20 и 27 августа в деревне Амосовка Медвенского района Курской области и поселке Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области соответственно. Вниманию участников будут представлены результаты более десятка мелкоделяночных опытов на кукурузе и подсолнечнике, включая имитацию стрессовых ситуаций и влияние пасынкования на урожайность кукурузы. Гости также смогут подробно ознакомиться с демонстрационными посевами новинок сезона, в том числе засухоустойчивыми гибридами кукурузы Optimum® Aquamax®, гибридами подсолнечника из линейки Protector®, а также с рапсом и сорго Pioneer®. Дополнит программу мероприятий силосный блок, в рамках которого будут представлены не только силосные гибриды Pioneer®, но также инокулянты для заготовки кормов и анализатор их качества Aurora.



«За годы проведения АгроАкадемии Pioneer в России благодаря глубине и актуальности передаваемых аграриям знаний проект стал одним из наиболее значимых обучающих мероприятий в индустрии. Чтобы поддерживать заданный уровень, агрономическая команда Corteva Agriscience каждый год обновляет программу, дополняя ее новыми опытами, тем самым помогая российским аграриям в решении наиболее актуальных вопросов сельхозпроизводства, — прокомментировал подготовку полевого обучения Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России. — Мы с нетерпением ждем встречи с фермерами, чтобы поделиться новыми наработками и решениями».



За пригласительными на мероприятия АгроАкадемии Pioneer необходимо обратиться к региональным торговым представителям компании, чьи контакты представлены на сайте https://www.pioneer.com/ru/contacts/salesteam-south.html

