Компания Limagrain разработала инновационную технологию по эффективному управлению засухой Hydraneo

Limagrain

Проблема засухи в России с каждым годом все более остро влияет на работу фермеров. Согласно данным центра погоды «Фобос», уровень запаса влаги в почве снижается до критических отметок в среднем один раз в 9-10 лет

Особенно часто засушливым оказывается весенне-летний период, в особенности это касается юга России. В процессе испарения и транспирации происходит значительная потеря влаги из почвы, что негативно сказывается на обеспечении стабильного урожая в агрохозяйствах.



Аграрии уделяют огромное внимание методам борьбы с засухой и ежегодно совершенствуют технологии выращивания растений в засушливых условиях. В основном пополнение влаги в почве осуществляется с помощью естественных осадков либо орошения и капиллярного подъема воды из нижних горизонтов грунта. Но поскольку этот процесс является дорогостоящим, аграриям приходится задумываться о применении современных технологий, которые могут гарантировать стабильность урожая без существенных затрат и снижения рентабельности. Например, аграрии отдают предпочтения засухоустойчивым гибридам растений, способным переносить последствия почвенной и воздушной засухи с наименьшей потерей своих свойств и продуктивности.



В ответ на запрос аграриев международная сельскохозяйственная компания Limagrain разработала и представила новую технологию эффективного управления засухой Hydraneo. Технология позволит аграриям максимально объективно идентифицировать засухоустойчивые гибриды.



«Суть технологии состоит в определении синтетического показателя, свойственного каждому генотипу растения, индекса засухоустойчивости — Hydraneo DTI. С его помощью мы можем выявить продукт, обладающий высокой засухоустойчивостью, но низким потенциалом урожайности, интенсивный — высокопотенциальный, но мало адаптированный к засухе, и универсальный — который хорошо переносит жару и даст стабильный урожай», — прокомментировал Евгений Щедрин, директор по маркетингу в бизнес-регионе Россия, Казахстан и Белоруссия.



Для выявления эффективности гибридов и условий их возделывания в каком-то определенном хозяйстве Limagrain разработала веб-страницу, где аграрий может с помощью специалиста провести онлайн-диагностику рисков наступления засухи, вводя параметры почвы, климата, гибрида и используемой агротехнологии. Отчет показывает потенциальный запас влаги, риск засухи, подходящий под конкретные почвенно-климатические условия гибрид, а также густоту посева, агротехнические приемы, нормы внесения удобрений и дает оценку потенциальной урожайности. По итогам тестирования фермер получает индивидуальные агрономические рекомендации и полноценную модель производства кукурузы с учетом всех рисков. Данные рекомендации помогут аграриям снизить затраты ресурсов и повысить экономические показатели производства.



Эксперты лабораторий Limagrain на протяжении 20 лет активно работают в области селекции универсальных гибридов кукурузы, которые можно использовать под различные технологии возделывания. На сегодняшний день в портфеле компании 7 гибридов кукурузы, адаптированных для технологии Hydraneo. Все они универсальны по степени реакции на условия влажности и подходят для стабильного производства зерна в зонах с недостаточным запасом влаги.



Первый продукт данной линейки уже успешно прошел производственные испытания в стрессовых условиях на полях засушливых регионов юга России: в Волгоградской и Ростовский области, Краснодарском крае. Гибрид «Адэвей» по сравнению с конкурентами показывает положительную динамику урожайности даже при усилении стрессовых условий.



Также в портфеле компании имеются и другие гибриды с технологией Hydraneo: ЛГ30189, «Кросби», ЛГ30215, «Жаклин», ЛГ31272, «Адэвей», ЛГ30315.

