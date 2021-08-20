Шины Agri Star II показали высокую эффективность

«АгроПромШина»

9 июля 2021 года на базе ООО «Белая Дача Фарминг» Тамбовского района Тамбовской области прошел День тамбовского поля

Отдельным разделом на мероприятии стала демонстрация сельскохозяйственной техники. Компания «АгроПромШина», официальный дистрибьютор Yokohama ОНТ (подразделение внедорожных шин мирового лидера шинной промышленности, компании Yokohama) в России, представила возможности применения инновационной шины Agri Star II на отечественных тракторах «Кировец».



Посетители Дня поля смогли оценить новые перспективы, открывающиеся у специалистов сельскохозяйственной отрасли с появлением этого революционного решения. В условиях активного развития сельского хозяйства в России отмечается стабильно высокий спрос на надежные, производительные и доступные шины для сельхозтехники.



Эти требования отрасли удовлетворяет Agri Star II — инновационная шина, созданная с применением уникальной многослойной технологии стратификационных слоев (SLT). Суть данного решения состоит в том, что каждый грунтозацеп шины составляют два слоя с разными профилями: верхнего слоя — с одним углом, нижнего — с двумя углами. Такая конструкция позволяет обеспечить более длительное тяговое усилие за счет переменного рисунка протектора даже после длительной эксплуатации, а также отличные ходовые качества. Индекс скорости D является гарантией одинаково эффективной эксплуатации шины на мягких и твердых покрытиях. Семилетняя гарантия производителя дает возможность реже проводить плановую замену шин.



В последние годы территории, отводимые в стране под сельхозугодья, постоянно увеличиваются. А значит, проблема сохранения плодородия почв выходит на первый план. Решить проблему уменьшения истощения почв можно, в частности, при помощи оснащения техники шинами Agri Star II. В этом случае у механизаторов появляется возможность производить бережную обработку почвы даже на тяжелых машинах. В основу создания шины был заложен принцип флотации (пониженного давления), за счет чего появляется возможность равномерно распределить нагрузку на землю, оказываемую тяжелой техникой.



Немаловажно, что за счет увеличения объема резины по центру шины и повышенной жесткости в сочетании с особой конструкцией выступа шина Agri Star II обеспечивает комфорт оператора, высокую стабильность и уверенное сцепление как на дороге, так и на мягких поверхностях, устойчивость к заносам.



Полевой инженер «АгроПромШины» Сергей Уланов отметил, что в компании уже накоплены данные, свидетельствующие об эффективности применения шин Agri Star II на российской технике: «Мы постоянно сравниваем свойства разных шин и возможности их применения на различной технике, — сообщил он. — Шины Agri Star II многие российские аграрии используют на тяжелых тракторах импортного и отечественного производства и подтверждают их высочайшее качество, надежность, долговечность и эффективность в разных условиях эксплуатации, а также возможность бережной обработки почвы. Все это, бесспорно, становится важным преимуществом в условиях современной интенсификации сельского хозяйства и стремления аграрной отрасли сохранить плодородие земель».

