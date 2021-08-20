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Russian Crop Production — 2021/22

«Smart Farm / Умная ферма» - выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства 2021

Партнёрский материал

Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «Smart Farm / Умная ферма» пройдет 1-2 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «Экспофорум»

«Smart Farm / Умная ферма» - специализированная B2B-выставка, посвященная вопросам животноводства, птицеводства и растениеводства на Северо-Западе России. 

Участникам выставка предоставляет возможность установить контакт с представителями сельскохозяйственных предприятий, продемонстрировать преимущества продукции, увеличить объем продаж и выйти на рынок Северо-Западного региона России.

Посетители выставки смогут за 2 дня провести прямые переговоры с компаниями — поставщиками и производителями оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства, получить уникальные предложения по закупкам, протестировать и выбрать оборудование и продукцию.

На выставке будут представлены разделы: 

  • Оборудование для разведения, содержания и кормления.

  • Ветеринарные препараты, инструменты и услуги.

  • Оборудование для первичной переработки мяса и молока, доильное оборудование.

  • Корма и кормовые добавки.

  • Оборудование, средства и материалы для растениеводства.

В новом разделе выставки «Оборудование, средства и материалы для растениеводства» участники продемонстрируют семена, средства защиты растений, удобрения, сельскохозяйственную технику.   

В рамках деловой программы выставки планируется проведение практической конференции «Прибыльное животноводство и птицеводство. Успешный опыт» с участием ведущих экспертов и практиков отрасли. Конференцию ежегодно посещают более 500 слушателей.

Подробнее о выставке >>

Забронируйте стенд на выставке >>

Организатор: Компания MVK, офис в Санкт-Петербурге

MVK 

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