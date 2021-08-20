«Smart Farm / Умная ферма» - выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства 2021

Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «Smart Farm / Умная ферма» пройдет 1-2 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «Экспофорум»
«Smart Farm / Умная ферма» - специализированная B2B-выставка, посвященная вопросам животноводства, птицеводства и растениеводства на Северо-Западе России.
Участникам выставка предоставляет возможность установить контакт с представителями сельскохозяйственных предприятий, продемонстрировать преимущества продукции, увеличить объем продаж и выйти на рынок Северо-Западного региона России.
Посетители выставки смогут за 2 дня провести прямые переговоры с компаниями — поставщиками и производителями оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства, получить уникальные предложения по закупкам, протестировать и выбрать оборудование и продукцию.
На выставке будут представлены разделы:
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Оборудование для разведения, содержания и кормления.
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Ветеринарные препараты, инструменты и услуги.
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Оборудование для первичной переработки мяса и молока, доильное оборудование.
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Корма и кормовые добавки.
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Оборудование, средства и материалы для растениеводства.
В новом разделе выставки «Оборудование, средства и материалы для растениеводства» участники продемонстрируют семена, средства защиты растений, удобрения, сельскохозяйственную технику.
В рамках деловой программы выставки планируется проведение практической конференции «Прибыльное животноводство и птицеводство. Успешный опыт» с участием ведущих экспертов и практиков отрасли. Конференцию ежегодно посещают более 500 слушателей.
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Организатор: Компания MVK, офис в Санкт-Петербурге