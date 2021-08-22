Национальный Кормовой Союз поздравляет Сергея Данкверта с Днем рождения

М. Стулов

Уважаемый Сергей Алексеевич! Примите наши самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Непростая миссия — быть Руководителем, человеком слова, поступки и дела которого всегда в центре внимания.



Сложно принимать решения, от которых во многом зависит дальнейшее развитие и процветание любимого дела. Это большая ответственность, напряженная и целеустремленная работа.



Врожденная интеллигентность и талант мудрого руководителя, многолетний опыт и высокий профессионализм всегда были спутниками в Вашей работе при достижении побед и результатов.



Пусть у Вас и дальше будет много приятных событий, энергия, вложенная в работу, приносит всеобщее благо, стабильность и достижение целей, а коллектив всегда будет надежной опорой и поддержкой во всех делах и начинаниях!



С уважением, Национальный Кормовой Союз

