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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Национальный Кормовой Союз поздравляет Сергея Данкверта с Днем рождения

Партнёрский материал


М. Стулов

М. Стулов

Уважаемый Сергей Алексеевич! Примите наши самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Непростая миссия — быть Руководителем, человеком слова, поступки и дела которого всегда в центре внимания.

Сложно принимать решения, от которых во многом зависит дальнейшее развитие и процветание любимого дела. Это большая ответственность, напряженная и целеустремленная работа.

Врожденная интеллигентность и талант мудрого руководителя, многолетний опыт и высокий профессионализм всегда были спутниками в Вашей работе при достижении побед и результатов.

Пусть у Вас и дальше будет много приятных событий, энергия, вложенная в работу, приносит всеобщее благо, стабильность и достижение целей, а коллектив всегда будет надежной опорой и поддержкой во всех делах и начинаниях!

С уважением, Национальный Кормовой Союз


Национальный Кормовой Союз 

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