Как не допустить снижения производства молока при резком росте себестоимости, обсудят 9 сентября на «Молочных сессиях 11»

«Союзмолоко»

Из топ-25 субъектов по объему производства товарного молока в 2020 году в восьми наблюдалось снижение. Об этом свидетельствуют данные «Союзмолока»

В этом году тенденция сохраняется: за первые полгода регионами с наибольшим сокращением производства товарного молока в сельхозорганизациях в 2021-м стали Краснодарский край (-29,3%), Алтайский край (-19,4%), Ленинградская область (-10%), Красноярск (-9,6%), Смоленск (-7,9%).



Как дальше будет развиваться рынок в условиях растущей себестоимости, как помочь инвесторам пережить кризис без сокращения объемов производства, какие рынки наиболее перспективны в условиях ограниченного спроса внутри страны — эти и другие вопросы обсудят участники «Молочных сессий 11». Мероприятие пройдет в Петровском путевом дворце 9 сентября.



Свое участие в традиционных клубных встречах российских молочников уже подтвердили директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов, руководитель ФГБУ «Центр агроаналитики МСХ РФ» Дмитрий Авельцов, гендиректор агентства Gira Кристоф Лафужер, генеральный директор ЗАО «Великолукский молочный комбинат», президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев, заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко, генеральный директор «ДМС» Татьяна Обухова, заместитель генерального директора по переработке АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Н. И. Ткачева» Юрий Ейбоженко, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия, Украина, СНГ и Центральная Европа Марина Балабанова.



В отдельной секции инвесторы и руководители органов АПК региона обсудят, какие инструменты позволяют эффективно развивать молочную отрасль в субъектах, как стимулировать бизнес вкладываться в индустрию и предотвратить падение производства в кризисные времена. К дискуссии приглашены заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова, врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.



Специальный доклад «Рейтинг крупнейших мировых молочных компаний» представит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.



Официальный партнер конференции — «Кизельманн». За 83-летнюю историю компания «Кизельманн» добилась лидирующего положения в производстве оборудования и модулей из нержавеющей стали для пищевой, химической и фармацевтической областей промышленности, а также для биотехнологии. Производимые компанией «Кизельманн» комплектующие и клапаны, а также элементы управления и контроля используются на заводах лидеров молочного рынка.



Регистрация открыта на сайте «Молочных сессий» .

