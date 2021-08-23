Продолжается строительство завода Yokohama в округе Вишакхапатнам, Индия

Дополнительные инвестиции в строительство увеличат производственные мощности нового завода Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) вдвое. Первая стадия запуска производства — первый квартал 2023, вторая стадия — первый квартал 2024

Yokohama Rubber Co., Ltd. увеличивает объем инвестиций в производственные мощности нового строящегося завода в Вишакхапатнаме, Индия. С дополнительными инвестициями в размере $171 млн производственные мощности завода будут удвоены. На первой стадии, в первом квартале 2023 года, производственные дневные мощности составят 55 т. На второй стадии, с первого квартала 2024 года, дневные мощности составят 123 т. Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), компания группы Yokohama Rubber, занимается производством и продажей off-highway tires (OHT = внедорожные шины): сельскохозяйственных, лесных, строительных и индустриальных шин.



В январе 2021 Yokohama Rubber объединила свой OHT-шинный бизнес с Alliance Tire Group (ATG), создав международную компанию группы Yokohama Group под брендом YOHT. На сегодняшний день YOHT располагает шинным заводом в Израиле, Хадера, и двумя шинными заводами в Индии: завод Dahej в штате Гуджарат и завод Tirunelveli в штате Тамил-Наду. Заводы производят шины брендов Alliance, Galaxy и Primex.



В связи с ростом спроса Yokohama Rubber недавно увеличила мощности завода Dahej, а также в третьем квартале 2020 года начала строительство нового завода в округе Вишакхапатнам. Сейчас компания приняла решение увеличить производственные мощности строящегося завода. Новый завод строится на площади 390 тыс. м2, что включает недавно приобретенные дополнительные 70 тыс. м2. Также имеется возможность расширения площадей завода в будущем.



Среднесрочный план развития Yokohama Rubber позиционирует OHT-шинный бизнес в качестве драйвера будущего роста. Компания планирует развитие OHT-бизнеса, используя преимущество мультибрендового предложения Yokohama, Alliance, Galaxy, Primex и Aichi. Вместе с тем компания увеличивает производственные мощности для повышения конкурентоспособности на мировом OHT-шинном рынке.

