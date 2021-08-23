Новинка от «Щелково Агрохим» надежно защитит рапс от сорняков

«Щелково Агрохим»

«Репер Трио, МД» - трехкомпонентный послевсходовый гербицид в инновационной формуляции — получил государственную регистрацию для применения на рапсе, выращиваемом по классической технологии возделывания

«Репер Трио, МД» обладает более широким спектром действия при высокой степени засоренности, а также более эффективен против трудноискоренимых сорняков по сравнению с предыдущей разработкой — «Репер, ККР».



Препарат «Репер Трио, МД» выпускается в инновационной масляной формуляции и состоит из трех действующих веществ: 267 г/л клопиралида / 2-этилгексилового эфира + 80 г/л пиклорама + 17 г/л аминопиралида.



Эти действующие вещества и придают препарату «Репер Трио, МД» необходимые свойства:



— клопиралид / 2-этилгексиловый эфир имеет высокую гербицидную активность по отношению к сорнякам, устойчивым к арилоксиалканкарбоновым кислотам и их производным, — к растениям семейств сложноцветных, зонтичных, гречишных и бобовых;



— пиклорам эффективен против многолетних корнеотпрысковых растений;



— аминопиралид, обладая почвенной активностью, имеет длительный почвенный экран и сдерживает прорастание новых волн сорняков в течение всего периода вегетации.



При этом препарат «Репер Трио, МД» обладает рядом преимуществ:



— широкий спектр действия благодаря наличию трех системных гербицидных компонентов;



— высокая гербицидная активность за счет высокоэффективной масляной формуляции и синергизма действующих веществ;



— максимально быстрое проникновение в ткани обрабатываемых сорняков и длительное сохранение гербицидных свойств независимо от погодных условий;



— отличная эффективность против трудноискоренимых сорняков: подмаренника цепкого, видов ромашки, горца, щирицы, мари и других проблемных видов;



— уничтожение многолетних сорняков вместе с корневой системой;



— длительный защитный период за счет почвенной активности;



— широкий диапазон сроков применения.



Норма применения препарата — 0,2-0,3 л/га.



Срок регистрации — до 12 июля 2031 года.



Подробнее о препарате

