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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Новинка от «Щелково Агрохим» надежно защитит рапс от сорняков

Партнёрский материал


«Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

«Репер Трио, МД» - трехкомпонентный послевсходовый гербицид в инновационной формуляции — получил государственную регистрацию для применения на рапсе, выращиваемом по классической технологии возделывания

«Репер Трио, МД» обладает более широким спектром действия при высокой степени засоренности, а также более эффективен против трудноискоренимых сорняков по сравнению с предыдущей разработкой — «Репер, ККР». 

Препарат «Репер Трио, МД» выпускается в инновационной масляной формуляции и состоит из трех действующих веществ: 267 г/л клопиралида / 2-этилгексилового эфира + 80 г/л пиклорама + 17 г/л аминопиралида.

Эти действующие вещества и придают препарату «Репер Трио, МД» необходимые свойства:

— клопиралид / 2-этилгексиловый эфир имеет высокую гербицидную активность по отношению к сорнякам, устойчивым к арилоксиалканкарбоновым кислотам и их производным, — к растениям семейств сложноцветных, зонтичных, гречишных и бобовых;

— пиклорам эффективен против многолетних корнеотпрысковых растений;

— аминопиралид, обладая почвенной активностью, имеет длительный почвенный экран и сдерживает прорастание новых волн сорняков в течение всего периода вегетации.

При этом препарат «Репер Трио, МД» обладает рядом преимуществ:

— широкий спектр действия благодаря наличию трех системных гербицидных компонентов;

— высокая гербицидная активность за счет высокоэффективной масляной формуляции и  синергизма действующих веществ;

— максимально быстрое проникновение в ткани обрабатываемых сорняков и длительное сохранение гербицидных свойств независимо от погодных условий;

— отличная эффективность против трудноискоренимых сорняков: подмаренника цепкого, видов ромашки, горца, щирицы, мари и других проблемных видов;

— уничтожение многолетних сорняков вместе с корневой системой;

— длительный защитный период за счет почвенной активности;

— широкий диапазон сроков применения.

Норма применения препарата — 0,2-0,3 л/га.

Срок регистрации — до 12 июля 2031 года.

Подробнее о препарате

«Щелково Агрохим» 

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