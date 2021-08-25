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Russian Crop Production — 2021/22

Молокоперерабатывающие предприятия Крыма будут готовы ко второму этапу маркировки в срок

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

1 сентября стартует второй этап обязательной маркировки молока. Условие коснется продуктов со сроком хранения более 40 суток. Как сообщили в минсельхозе Республики Крым, в настоящее время подготовка завершается на всех предприятиях, включающихся в маркировку

«Всего в Южном федеральном округе к маркировке молочной продукции присоединились 3133 компании. Компании продолжают готовиться ко второму этапу и будут готовы в срок», — говорится в сообщении регионального минсельхоза.

Работы, предваряющие начало второго этапа, ведутся в плановом режиме. Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совета министров РК, министр сельского хозяйства РК, отметил, что сейчас Крым находится на втором месте среди субъектов ЮФО по темпам внедрения маркировки. Инициативу активнее всего поддержали молокоперерабатывающие предприятия Краснодарского края, лидирующего в рейтинге. На третьем месте — Волгоградская область.

«Сегодня в системе „Честный знак“ зарегистрированы 560 компаний из Крыма, работающих с молочной продукцией. Производители готовятся ко второму этапу обязательной маркировки. Сейчас к системе маркировки подключились 24 крымских производителя. В топ-3 производителей по выпуску маркированной продукции вошли ООО „Агро”, ООО „Доброе“, ООО „Новатор”», — прокомментировал вице-премьер.

В настоящее время в Южном федеральном округе к маркировке молочной продукции присоединились уже 3133 компании. Производители, экспортеры, импортеры и торговые предприятия продолжают готовиться ко второму этапу и будут готовы в срок.

ЦРПТ 

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