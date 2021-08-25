Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ» пополняет предложение на российском рынке техники Kverneland сеялкой a-drill, предназначенной для посева сидеративных культур. Машина эффективно дополнит линейку агрегатов, призванных повышать плодородие почв

Среди проблем, связанных со снижением плодородия сельхозугодий, наряду с переуплотнением почвы остро стоит вопрос содержания в ней гумуса и микроэлементов. Системное нарушение севооборота, а также авральный характер проведения полевых работ, который не оставляет сельхозпроизводителям достаточно времени на проведение адекватной подготовки почвы под посев, усугубляют ситуацию.



Технология посева промежуточных и сидеративных культур как метод борьбы за здоровье почв повсеместно используется в Европе, тогда как в России к высеву промежуточных культур прибегают порядка 0,5% растениеводческих хозяйств, сидеративных — порядка 15-20%.



Такие культуры, как редька дикая или масличная, а также горчица, высеваются после уборки зерновых в августе, вегетируют до конца ноября, набирая весомую растительную массу, после чего могут либо заделываться в почву, либо оставаться на поверхности. Этот метод позволяет существенно пополнить запасы элементов питания в почве, поскольку равносилен внесению 50-80 т навоза: зеленая масса этих растений содержит примерно 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия в действующем веществе. Кроме того, при заделке в почву зеленая масса раскисляет ее подобно извести за счет содержания клеточного сока. Если же оставить промежуточную культуру незапаханной, то она является эффективным средством для снегозадержания, что актуально для регионов, где имеет место дефицит осадков с осени и скудный снежный покров.



«Проблема повышения плодородия почв должна решаться комплексно и сочетать правильный выбор техники, возделывание сидеративных культур, а также анализ эффективности используемых мер. Такую деятельность осуществляет ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова при сотрудничестве с рядом компаний-поставщиков АПК, в том числе с „Квернеланд Груп СНГ“, — рассказывает Алексей Кирсанов, руководитель направления зерновых сеялок и почвообрабатывающей техники компании «Квернеланд Груп СНГ». — В линейке Kverneland имеется целый ряд машин, которые ориентированы на бережное природопользование и решение вопроса оздоровления почв, и мы в компании заинтересованы в наработке научно-практической базы эксплуатации их в российских условиях».



Сегодня компания представляет на российском рынке сидеральные сеялки Kverneland a-drill 200 и 500 шириной 2 и 5 м. Для проведения предпосевной обработки и посева за один проход они могут агрегатироваться как с прицепными, так и с навесными культиваторами. Модели сеялки легко устанавливаются на верхнюю часть рамы подручными средствами либо с помощью специального комплекта, поставляемого Kverneland в качестве дополнительной опции, и имеют удобный доступ к бункеру. Семена во время работы распределяются под каток. Если после катка навесить штригельную борону, то семена будут заделываться лучше, создавая эффект рядков, как от зерновой сеялки.



Для комплексного подхода к решению вопроса оздоровления почвы Kverneland a-drill может агрегатироваться с диско-лаповым глубокорыхлителем Kverneland DTX, чтобы не только производить предпосевную обработку и непосредственно посев, но и за один проход разрушать переуплотнения в подпахотных слоях.

