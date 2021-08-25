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Russian Crop Production — 2021/22

Крупнейший российский производитель пестицидов выпустил первый биопрепарат для защиты растений

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

АО «Фирма „Август“», ведущая отечественная компания по выпуску химических средств защиты растений (ХСЗР), в 2021 году запустила в производство первый биопрепарат — «МатринБио». Действующее вещество препарата матрин — это алкалоид, экстрагируемый из растений рода Sophora. Он является инсектоакарицидом и эффективен для борьбы с широким спектром вредителей. Препарат применяется для защиты томатов, огурцов и роз как в открытом грунте, так и в теплицах, также его можно использовать на сое, в садах и виноградниках. Летом 2021 года было произведено 15 760 л продукта для аграриев и еще 6 тыс. л для нужд ЛПХ

«Сегмент биопрепаратов для защиты растений сегодня показывает динамичный рост, хотя полностью занять нишу химических СЗР эта продукция вряд ли сможет. Тем не менее препараты природного происхождения востребованы в сельском хозяйстве: они достаточно успешно борются с рядом вредителей и болезней, также они могут быть эффективны в баковых смесях с химическими продуктами. Сегодня у нас стартовали продажи инсектоакарицида биологического происхождения широкого спектра действия под маркой „МатринБио“, и в перспективе ассортимент компании должен пополниться как минимум еще несколькими биопрепаратами», — отмечает генеральный директор АО «Фирма „Август“» Михаил Данилов.

«МатринБио» действенен против широкого комплекса вредителей, в том числе против паутинного клеща и белокрылки, традиционно наносящих большой ущерб овощным культурам. Также препарат справляется с тлей, совками, трипсами, клопами и т. д. Он обладает контактно-кишечным действием и может проникать в организм вредителя как через покровы его тела, так и через желудочно-кишечный тракт. Действующее вещество влияет на нервную систему насекомых и клещей, в результате чего они прекращают питаться и впоследствии погибают (в среднем через 3-5 дней после обработки).

Среди прочих свойств «МатринБио» важно отметить его малую опасность для пчел. Это играет важную роль при его использовании в тепличных комплексах: ульи с насекомыми-опылителями не требуется выносить из теплиц на время обработки — достаточно ограничить вылет. Также применение препарата успешно сочетается с биометодом защиты растений, когда вредителей уничтожают их естественные враги — например, хищные клещи. Для них «МатринБио» является безопасным.

«МатринБио» прошел комплекс испытаний, которые были проведены на базе РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева и АО «Агрокомбинат „Московский“». Он показал высокую активность на всех стадиях развития вредителей. Первые партии препарата были произведены в июне и июле 2021 года на мощностях филиала АО «Фирма „Август“» «Вурнарский завод смесевых препаратов». Для применения в АПК было выпущено 15 760 л «МатринБио», и еще 6 тыс. л — для использования в личных и подсобных хозяйствах.

АО Фирма «Август» 

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