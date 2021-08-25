Предприятия и типографии Калининградской области завершают подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции

ЦРПТ

Девять региональных молокоперерабатывающих предприятий и типографии в Калининградской области в настоящее время завершают подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции. Он стартует 1 сентября и затронет продукты сроком хранения более 40 суток

По информации предприятий, до конца августа должно быть в полном объеме поставлено оборудование для прямого нанесения маркировки на производственных линиях. В эти же сроки ожидаются поставки упаковки с нанесенными DataMatrix-кодами для тех производителей, которые выбрали нанесение средств идентификации типографским способом.



Ко второму этапу маркировки приступают не только производители молочной продукции, но и типографии. Так, крупное калининградское полиграфическое предприятие ООО «Мегапак-Бэст» уже печатает этикетки и поставляет их на молокоперерабатывающие предприятия.



Отметим, что производители уже в деталях освоили процесс маркировки и в настоящее время более осознанно выбирают технологические решения для обеспечения этого процесса. Так, один из крупнейших в регионе производителей сыра, ООО «Плавит», изначально выбрал метод этикетирования (ручная маркировка). Однако в ближайшее время на предприятие поступит оборудование для прямого нанесения средств идентификации на линии. Ожидается, что новое оборудование будет установлено в конце августа.

