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Russian Crop Production — 2021/22

Предприятия и типографии Калининградской области завершают подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

Девять региональных молокоперерабатывающих предприятий и типографии в Калининградской области в настоящее время завершают подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции. Он стартует 1 сентября и затронет продукты сроком хранения более 40 суток

По информации предприятий, до конца августа должно быть в полном объеме поставлено оборудование для прямого нанесения маркировки на производственных линиях. В эти же сроки ожидаются поставки упаковки с нанесенными DataMatrix-кодами для тех производителей, которые выбрали нанесение средств идентификации типографским способом.

Ко второму этапу маркировки приступают не только производители молочной продукции, но и типографии. Так, крупное калининградское полиграфическое предприятие ООО «Мегапак-Бэст» уже печатает этикетки и поставляет их на молокоперерабатывающие предприятия.

Отметим, что производители уже в деталях освоили процесс маркировки и в настоящее время более осознанно выбирают технологические решения для обеспечения этого процесса. Так, один из крупнейших в регионе производителей сыра, ООО «Плавит», изначально выбрал метод этикетирования (ручная маркировка). Однако в ближайшее время на предприятие поступит оборудование для прямого нанесения средств идентификации на линии. Ожидается, что новое оборудование будет установлено в конце августа.

ЦРПТ

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