Ценовая ситуация на молочном рынке стабильна

Е. Разумный

По данным Росстата за период с 10 по 16 августа, цены на сливочное масло увеличились на 0,07% по сравнению с неделей ранее, жирный творог — на 0,02%

Некоторые товары подешевели. Например, сухие детские молочные смеси — на 0,19%, сметана — на 0,03%, стерилизованное цельное молоко — на 0,2%. Сычужные мягкие и твердые сыры, на которые с 1 июня введена маркировка, по сравнению с июлем выросли в цене только на 0,02%. С начала года сыры подорожали менее чем на 2%, больший рост демонстрирует стерилизованное молоко (на 2,2%), маркировка на которое не распространяется.



При этом, по данным Росстата, объемы производства молока с начала этого года показывают устойчивый рост. В январе — июле 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой составил 10,7 млн т (годом ранее за тот же период было произведено 10,5 млн т). Из этого объема на переработку отгружено 10,3 млн т (10,1 млн т).



Маркировка мороженого и сыров стартовала 1 июня. С 1 сентября 2021 года стартует маркировка молочных товаров со сроком годности свыше 40 суток. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев недавно призвал молочную отрасль своевременно провести подготовительные мероприятия ко второму этапу маркировки. В свою очередь, Минпромторг сообщал о том, что в настоящее время все регионы находятся в высокой степени готовности. «Сегодня мы видим, что большинство проблем у участников рынка сняты. У нас нет опасений, что предприятия могут не запустить работу, в целом регионы готовы. К 1 сентября мы подходим в спокойной рабочей обстановке, точечные проблемы отдельных производителей отрабатываются адресно», — цитировал статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова ТАСС.



Илья Березнюк, управляющий партнер Agro and Food communications, прокомментировал ситуацию: «На сегодняшний день основной проблемой для производителей молока и молочной продукции является рост себестоимости, который только в производстве сырого молока составил не менее 16-18%, а в переработке себестоимость выросла на 6-8%. И основной причиной этого роста является не маркировка молочной продукции, а объективные факторы, связанные с ростом цен практически на все ключевые компоненты производственных процессов в аграрном секторе. Одним из драйверов, негативно влияющих на этот процесс, стала девальвация национальной валюты и рост евро и доллара. Напомню, что большинство производителей зависимы от валютных колебаний, так как закупают импортные компоненты: ветеринарные препараты, оборудование, составные части кормовой базы и т. д. За прошедший год выросли цены и на сами корма, доля которых в структуре себестоимости составляет не менее 50%. Помимо этого, на рост себестоимости повлияли и рост цен на электроэнергию, ГСМ и минеральные удобрения. При этом производители вынуждены большую часть упомянутых издержек брать на себя и не повышать цены из-за снижения доходов населения».

