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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится с 10 по 12 ноября

Партнёрский материал


«Сибирская аграрная неделя»

«Сибирская аграрная неделя»

Знаковое отраслевое событие объединит участников рынка, экспертов, ученых и представителей органов власти в Новосибирске, на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр»

В павильонах крупнейшей за Уралом международной агропромышленной выставки  «Сибирская аграрная неделя» практически не осталось свободных стендов. Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики товаров и услуг для агропромышленного комплекса заявили о своем участии в проекте и теперь завершают последние приготовления к выставке.

Вниманию руководителей и специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств  компании-участницы представят самые эффективные инновационные решения: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, рыбоводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование. 

Экспозиция выставки объединена темой «Умное сельское хозяйство» и направлена на повышение эффективности агропромышленного комплекса. 

«Техническое перевооружение отрасли, внедрение новейших, энергосберегающих технологий — обязательные условия повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы на нашей площадке были представлены самые актуальные техника и материалы от отечественных и зарубежных брендов, инновационные технологии и экспертные мнения, лучшие практики успешных аграрных холдингов. Именно этим и привлекает наша площадка профессиональных посетителей из регионов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана», — говорит Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания», руководитель агропромышленной выставки. 

Об участии в Сибирской аграрной неделе уже заявили свыше 150 компаний. В их числе представители российских и зарубежных лидер-брендов: «Ростсельмаш», Class, Fender, Massey Ferguson, Amazone, Lemme, New Holland, Stara, «Кировец», Petkus, Romax, «Иглус», «Воронежсельмаш», Urban, ЗАО «Фирма „Август“»,  Центр передового земледелия, «СиСорт», Laboulet, Cogent rus, «Молочные системы», «Агро Эксперт Груп» и целый ряд других. 

Определены и участники международной выставки «AgroExpo Siberia», которая состоится в рамках Сибирской аграрной недели. На площадке AgroExpo Siberia будет действовать национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.

Участники представят свою продукцию в нескольких тематических разделах: 

В рамках деловой программы Сибирской аграрной недели состоится конференция «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA).

Одновременно с выставкой на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» запланирован V Новосибирский агропродовольственный форум. Его организаторы — министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России и «Сибирская выставочная компания».

В числе участников форума представители отраслевых министерств, ведомств, ведущие федеральные эксперты и ученые.

Кроме того, в рамках форума запланировано проведение специализированной выставки «Сила Сибири — 2021», на которой сельхозпредприятия традиционно демонстрируют и продают племенных животных.

Для того чтобы принять участие в Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом „ХимАгро“». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез». 

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sibagroweek.ru

«Сибирская аграрная неделя» 

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