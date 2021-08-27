«Агроинвестор» приглашает на вебинар по маркетингу в АПК

Он состоится 9 сентября на платформе Zoom
«Агроинвестор» и консалтинговая компания «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Актуальность маркетинга для проектов в сфере АПК», который состоится 9 сентября в 11:00 мск на платформе Zoom.
Условия работы аграрных рынков специфичны и зависят от множества факторов. Сейчас, когда в условиях роста цен и снижения реальных располагаемых доходов потребители становятся особенно внимательны к выбору товаров, производителям продуктов питания как никогда важно уделять внимание маркетингу. Необходимо грамотно позиционировать продукцию и проработать стратегию ее продвижения на рынке еще до запуска проекта, иначе в условиях усиления конкуренции он может оказаться провальным или вообще не будет реализован. При этом крайне важно учитывать тонкости взаимодействия с органами госрегулирования, торговыми сетями и другими участниками рынка.
В ходе вебинара мы расскажем, для чего нужен маркетинг в проектах АПК и обсудим
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Специфику требований банков к маркетинговым разделам проектной документации;
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Подходы к формированию маркетинга агропроектов;
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Типовые ошибки при подготовке маркетинговых стратегий:
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Разницу в наполнении «внутренних» и «внешних» маркетинговых стратегий;
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Специфику маркетинга в проектах АПК.
Спикеры вебинара:
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Татьяна Крейтор — Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса, СБЕР
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Андрей Дальнов — Руководитель Центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк
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Марина Семенова — Директор по маркетингу категории «Птица» «Продо Менеджмент»
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Гульнара Тилипова — Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ПАО «Абрау Дюрсо»
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Константин Корнеев — Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»
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Евгения Шалихманова — Директор направления «Стратегический маркетинг» «Ринкон Менеджмент»