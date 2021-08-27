«Агроинвестор» приглашает на вебинар по маркетингу в АПК

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Он состоится 9 сентября на платформе Zoom

«Агроинвестор» и консалтинговая компания «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Актуальность маркетинга для проектов в сфере АПК», который состоится 9 сентября в 11:00 мск на платформе Zoom.



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Условия работы аграрных рынков специфичны и зависят от множества факторов. Сейчас, когда в условиях роста цен и снижения реальных располагаемых доходов потребители становятся особенно внимательны к выбору товаров, производителям продуктов питания как никогда важно уделять внимание маркетингу. Необходимо грамотно позиционировать продукцию и проработать стратегию ее продвижения на рынке еще до запуска проекта, иначе в условиях усиления конкуренции он может оказаться провальным или вообще не будет реализован. При этом крайне важно учитывать тонкости взаимодействия с органами госрегулирования, торговыми сетями и другими участниками рынка.



В ходе вебинара мы расскажем, для чего нужен маркетинг в проектах АПК и обсудим



Специфику требований банков к маркетинговым разделам проектной документации;



Подходы к формированию маркетинга агропроектов;



Типовые ошибки при подготовке маркетинговых стратегий:



Разницу в наполнении «внутренних» и «внешних» маркетинговых стратегий;



Специфику маркетинга в проектах АПК.



Спикеры вебинара:



Татьяна Крейтор — Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса, СБЕР



Андрей Дальнов — Руководитель Центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк



Марина Семенова — Директор по маркетингу категории «Птица» «Продо Менеджмент»



Гульнара Тилипова — Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ПАО «Абрау Дюрсо»



Константин Корнеев — Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»



Евгения Шалихманова — Директор направления «Стратегический маркетинг» «Ринкон Менеджмент»



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