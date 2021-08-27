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Russian Crop Production — 2021/22

«Агроинвестор» приглашает на вебинар по маркетингу в АПК


Pixabay

Pixabay

Он состоится 9 сентября на платформе Zoom

«Агроинвестор» и консалтинговая компания «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Актуальность маркетинга для проектов в сфере АПК», который состоится 9 сентября в 11:00 мск на платформе Zoom. 

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Условия работы аграрных рынков специфичны и зависят от множества факторов. Сейчас, когда в условиях роста цен и снижения реальных располагаемых доходов потребители становятся особенно внимательны к выбору товаров, производителям продуктов питания как никогда важно уделять внимание маркетингу. Необходимо грамотно позиционировать продукцию и проработать стратегию ее продвижения на рынке еще до запуска проекта, иначе в условиях усиления конкуренции он может оказаться провальным или вообще не будет реализован. При этом крайне важно учитывать тонкости взаимодействия с органами госрегулирования, торговыми сетями и другими участниками рынка. 

В ходе вебинара мы расскажем, для чего нужен маркетинг в проектах АПК и обсудим

  • Специфику требований банков к маркетинговым разделам проектной документации;

  • Подходы к формированию маркетинга агропроектов;

  • Типовые ошибки при подготовке маркетинговых стратегий:

  • Разницу в наполнении «внутренних» и «внешних» маркетинговых стратегий;

  • Специфику маркетинга в проектах АПК.

Спикеры вебинара:

  • Татьяна Крейтор — Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса, СБЕР

  • Андрей Дальнов — Руководитель Центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк 

  • Марина Семенова — Директор по маркетингу категории «Птица» «Продо Менеджмент»

  • Гульнара Тилипова — Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ПАО «Абрау Дюрсо»

  • Константин Корнеев — Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

  • Евгения Шалихманова — Директор направления «Стратегический маркетинг» «Ринкон Менеджмент»

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