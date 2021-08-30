Компания «Штрубе Рус» представила инновационные растениеводческие решения на Дне поля в Воронежской области

«Штрубе Рус»

19 августа в селе Красный Лиман Панинского района Воронежской области прошел День поля. На этом мероприятии специалисты аграрной отрасли региона познакомились с передовыми разработками отечественных и зарубежных селекционеров в области растениеводства. Германская компания «Штрубе Рус» представила на Дне поля инновационные сорта и гибриды ряда стратегических сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы, подсолнечника, пшеницы, сладкой кукурузы, сои, сорго

Глобальные климатические изменения, происходящие в последние годы, диктуют необходимость качественно нового подхода к возделыванию многих традиционных для той или иной местности сельскохозяйственных культур. Одновременно в связи с постоянным увеличением спроса на экологически безопасные продукты аграрии ищут новые способы защиты растений от болезней и вредителей. Селекционеры компании «Штрубе Рус» стремятся дать ответы на эти ключевые вызовы, стоящие перед растениеводами в разных странах мира.



Одним из важных направлений в работе многих хозяйств Воронежской области является выращивание сахарной свеклы. Посетители Дня поля проявили высокий интерес к современным технологиям растениеводов «Штрубе». Специалисты компании продемонстрировали гибриды сахарной свеклы Азамат, Винник, Сахаров, дающие возможность добиться практически стопроцентной всхожести семян, раннего созревания культуры и однородности корнеплодов. Все это позволяет существенно увеличить урожайность культуры, получить корнеплоды не только с высокой сахаристостью, но и с хорошей сохранностью — это важное условие, чтобы полученный урожай можно было вовремя переработать и минимизировать потери.



Не менее значимой для российских аграриев культурой является подсолнечник. Аграрии Воронежской области познакомились с гербицидоустойчивыми гибридами Фаусто и Целсо по технологии Express (Sulfo). Эти линии были созданы специалистами «Штрубе» с учетом необходимости снизить нагрузку при обработке посевов и одновременно получить высокие урожаи подсолнечника. Также на Дне поля представили самые актуальные инновации германских специалистов — дражированные и инкрустированные семена подсолнечника и сладкой кукурузы. Такое нетривиальное в технологическом плане решение позволяет обеспечить отличную всхожесть и заложить основу для правильного развития растений на старте, несмотря на усложняющиеся год от года погодные условия.



Среднеспелая яровая пшеница Тасос обеспечивает производителям высокую гибкость посева за счет того, что она как пригодна для разведения весной, так и подходит для позднего осеннего сева. В селекции культуры применялись самые современные научные данные, что позволило создать множество новых сортов с повышенной устойчивостью к холоду, высокой кустистостью и отличной способностью к регенерации по сравнению с типичной озимой пшеницей.



Также на Дне поля были представлены суперсладкие гибриды кукурузы Рубикон и Райзинг Сан. Их ключевые преимущества — высокая энергия прорастания, отличные показатели всхожести, широкое окно сбора урожая, привлекательный внешний вид початка, хорошие вкусовые качества — уже оценили европейские аграрии. «Сегодня, когда сельское хозяйство в России вышло на качественно новый уровень и решает все более сложные задачи, мы видим высокую потребность в действительно интересных инновационных решениях, — говорит Пеер Ефтимов, генеральный директор компании «Штрубе Рус». — Селекционеры компании „Штрубе“, обладая экспертными знаниями в области создания гибридов разных культур, стремятся ответить на самые разнообразные запросы специалистов-растениеводов».



С учетом того, что российские аграрии поставляют на мировые рынки высококачественную продукцию без генной модификации, в последние годы постоянно увеличиваются площади под сравнительно новые для сельскохозяйственной отрасли культуры — сою и зерновое сорго. Участники мероприятия получили исчерпывающую информацию о выращивании этих культур от специалистов «Штрубе Рус».

