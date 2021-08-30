разделы

реклама

журналы

USD

73.55 (0,01%)

EUR

86.772 (0,18%)

MOEX

3909.48 (0,57%)

BRENT

71.34 (-0,50%)

Пшеница

723.2 (0,67%)

Сахар

20.04 (1,83%)

USD

73.55 (0,01%)

EUR

86.772 (0,18%)

MOEX

3909.48 (0,57%)

BRENT

71.34 (-0,50%)

Пшеница

723.2 (0,67%)

Сахар

20.04 (1,83%)

USD

73.55 (0,01%)

EUR

86.772 (0,18%)

MOEX

3909.48 (0,57%)

BRENT

71.34 (-0,50%)

Пшеница

723.2 (0,67%)

Сахар

20.04 (1,83%)

USD

73.55 (0,01%)

EUR

86.772 (0,18%)

MOEX

3909.48 (0,57%)

BRENT

71.34 (-0,50%)

Пшеница

723.2 (0,67%)

Сахар

20.04 (1,83%)

USD

73.55 (0,01%)

EUR

86.772 (0,18%)

MOEX

3909.48 (0,57%)

BRENT

71.34 (-0,50%)

Пшеница

723.2 (0,67%)

Сахар

20.04 (1,83%)

Russian Crop Production — 2021/22

Открыто голосование за Человека года премии «Агроинвестор года»

Партнёрский материал

Кто станет победителем — решаете вы

Началось голосование в номинации Человек года II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года». Кто станет победителем — решаете вы! Голосование продлится до 14 октября на сайте премии.

Номинанты премии:

Штефан Дюрр

Президент холдинга «ЭкоНива» — за верность идее развития молочной отрасли;

Сергей Левин

Заместитель министра сельского хозяйства России — за активное и эффективное развитие экспорта российской продукции АПК;

Валерий Мальцев

Генеральный директор ГК «Ростсельмаш» — за вклад в развитие отечественного сельхозмашиностроения, строительство первого в постсоветской России тракторного завода;

Андрей Морозов

Президент РСО «Агроконтроль» — за вклад в развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России;

Вадим Мошкович

Совладелец ГК «Русагро» — за активную позицию и динамичное развитие компании;

Александр Рудаков

Соучредитель и руководитель АПХ «ЭКО-Культура» — за создание и продолжение развития самой крупной в России сети высокотехнологичных промышленных теплиц, которые сегодня обеспечивают 50% отечественного рынка тепличных томатов в зимние-весенние месяцы;

Ольга Ускова

Генеральный директор компании Cognitive Pilot — за вклад в развитие проектов систем автономного управления сельскохозяйственной техникой.

Проголосовать можно только один раз после авторизации. Сделайте свой выбор!

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов