Открыто голосование за Человека года премии «Агроинвестор года»

Кто станет победителем — решаете вы

Началось голосование в номинации Человек года II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года». Кто станет победителем — решаете вы! Голосование продлится до 14 октября на сайте премии.



Номинанты премии:

Штефан Дюрр



Президент холдинга «ЭкоНива» — за верность идее развития молочной отрасли;



Сергей Левин



Заместитель министра сельского хозяйства России — за активное и эффективное развитие экспорта российской продукции АПК;



Валерий Мальцев



Генеральный директор ГК «Ростсельмаш» — за вклад в развитие отечественного сельхозмашиностроения, строительство первого в постсоветской России тракторного завода;



Андрей Морозов



Президент РСО «Агроконтроль» — за вклад в развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России;



Вадим Мошкович



Совладелец ГК «Русагро» — за активную позицию и динамичное развитие компании;



Александр Рудаков



Соучредитель и руководитель АПХ «ЭКО-Культура» — за создание и продолжение развития самой крупной в России сети высокотехнологичных промышленных теплиц, которые сегодня обеспечивают 50% отечественного рынка тепличных томатов в зимние-весенние месяцы;



Ольга Ускова



Генеральный директор компании Cognitive Pilot — за вклад в развитие проектов систем автономного управления сельскохозяйственной техникой.



Проголосовать можно только один раз после авторизации. Сделайте свой выбор!

