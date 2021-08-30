Открыто голосование за Человека года премии «Агроинвестор года»

Кто станет победителем — решаете вы
Началось голосование в номинации Человек года II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года». Кто станет победителем — решаете вы! Голосование продлится до 14 октября на сайте премии.
Номинанты премии:
Штефан Дюрр
Президент холдинга «ЭкоНива» — за верность идее развития молочной отрасли;
Сергей Левин
Заместитель министра сельского хозяйства России — за активное и эффективное развитие экспорта российской продукции АПК;
Валерий Мальцев
Генеральный директор ГК «Ростсельмаш» — за вклад в развитие отечественного сельхозмашиностроения, строительство первого в постсоветской России тракторного завода;
Андрей Морозов
Президент РСО «Агроконтроль» — за вклад в развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России;
Вадим Мошкович
Совладелец ГК «Русагро» — за активную позицию и динамичное развитие компании;
Александр Рудаков
Соучредитель и руководитель АПХ «ЭКО-Культура» — за создание и продолжение развития самой крупной в России сети высокотехнологичных промышленных теплиц, которые сегодня обеспечивают 50% отечественного рынка тепличных томатов в зимние-весенние месяцы;
Ольга Ускова
Генеральный директор компании Cognitive Pilot — за вклад в развитие проектов систем автономного управления сельскохозяйственной техникой.
Проголосовать можно только один раз после авторизации. Сделайте свой выбор!