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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Alliance продолжает расширять свой ассортимент ключевых моделей шин для сельскохозяйственной техники

Партнёрский материал


Alliance Tire Group

Alliance Tire Group

Лидер в производстве сверхгибких шин типа VF — широчайший во всей отрасли ассортимент шин пополнился новыми размерами / Новый размер модели Alliance 372 VF, являющейся флагманом сегмента сверхгибких шин VF / Новый размер модели Alliance 363 VF для работы с пропашными культурами, отличающейся непревзойденными характеристиками при использовании на дороге и высокой износоустойчивостью / Новый размер модели Alliance 585 для телескопических погрузчиков, экскаваторов и мини-погрузчиков, являющейся эталоном универсальности

Компания Alliance, входящая в Yokohama Off-Highway Tires, продолжает расширять свой и без того внушительный ассортимент шин, охватывающий все возможные сегменты, дополнив его новыми размерами шин для сельскохозяйственной техники с тремя наиболее ходовыми рисунками протектора. Alliance ввела новые размеры шин следующих линий: Alliance 372 VF для тракторов, Alliance 363 VF для тракторов и опрыскивателей, применяемых при работе с пропашными культурами, и Alliance 585 для телескопических погрузчиков, экскаваторов и мини-погрузчиков.

 «Мы отмечаем огромный интерес и спрос на шины данных моделей и прилагаем все усилия, чтобы у конечных пользователей была возможность приобрести их в любом требуемом размере. Такая популярность этих моделей шин является значимым подтверждением нашей стратегии», — заявил президент европейского отделения ‎Yokohama Off-Highway Tires Анжело Норонья.

Alliance 372 VF — флагман сегмента сверхгибких тракторных шин типа VF

Модель Alliance 372 VF, выпускаемая в 30 различных размерах, обеспечивает наиболее широкий выбор шин для тракторов, комбайнов и уборочных машин из всех присутствующих на рынке моделей. Благодаря недавно внесенному конструкционному усовершенствованию и новейшей резиновой смеси, обеспечивающей защиту шины от повреждения стерней, размерный ряд данной модели пополнился размером VF 710/60R34. Как подтверждают результаты независимого исследования, проведенного во Франции, шины линейки 372 VF демонстрируют непревзойденные показатели в плане экономии топлива, тягового усилия и предотвращения проскальзывания и имеют большую площадь пятна касания, что позволяет эффективно снизить степень повреждения почвы. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам шин Alliance 372 VF в сочетании с умеренными общими затратами на их приобретение они находятся вне всякой конкуренции и обеспечивают отличную выгодность вложения средств.

Alliance 363 VF для работы с пропашными культурами

Модель Alliance 363 VF отличается уникальным гибридным дизайном, рассчитанным специально на применение на тракторах и опрыскивателях, в значительной степени передвигающихся по дорогам, проложенным между полей. Данная модель, рассчитанная на высокую скорость езды, имеющая стальной брекер и созданная по технологии производства сверхгибких шин (VF), теперь также выпускается в размерах 380/105R50 и 480/80R50. Ее ключевой характеристикой является высокая износоустойчивость и продолжительный срок службы. Как ясно свидетельствуют отчеты об эксплуатационных испытаниях, шины для работы с пропашными культурами линейки 363 VF при их использовании на дорогах способны прослужить вдвое дольше, чем шины со стандартной конфигурацией протектора, без какого-либо снижения тягового усилия или ухудшения их способности к самоочищению при передвижении по полю, а также с сохранением высокого уровня комфорта и низкого уровня вибраций и шума при езде по дороге. 

Alliance 585 — непревзойденная универсальность

Эта многоцелевая шина со стальным брекером, рассчитанная на применение в агропромышленном секторе, дает неизменно великолепные результаты при движении как по твердым поверхностям, так и по рассыпчатому гравию или мягкой почве, таким образом являясь универсальным вариантом, подходящим для передвижения по сложной местности, а также для использования в сферах строительства, промышленного производства, коммунального обслуживания, погрузочно-разгрузочных работ и сельского хозяйства. Независимо от того, установлены ли они на телескопических погрузчиках, экскаваторах или мини-погрузчиках, благодаря своей эффективной конструкции шины Alliance 585 позволяют повысить производительность, при этом значительно облегчая выполнение работы. Благодаря уникальному рисунку своего протектора, крепкой структуре и общеизвестной живучести данная модель идеально подходит для любых видов работ, проводимых в особо тяжелых условиях. Теперь данная модель также производится в размерах 305/70R16.5 и 265/70R16.5.

Alliance Tire Group 

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