Типография «Констанция Кубань» начала выпуск упаковки с кодами маркировки для предприятий молочной отрасли

А. Махонин

С 1 сентября в России начинается второй этап маркировки молочной продукции, который коснется товаров со сроком хранения свыше 40 суток. В настоящее время к выпуску упаковки с кодами маркировки готово 64 типографии, их мощности покрывают потребности молочной отрасли

«Компания „Констанция Кубань“ является одним из крупнейших предприятий в России по производству упаковочных материалов. Мы завершили подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции и технически готовы выпускать упаковку для молочных продуктов длительного хранения с кодами маркировки „Честный знак“. В настоящее время предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить клиентов упаковочными материалами, отгрузка осуществляется ежедневно», — сказал руководитель проекта маркировки компании «Констанция Кубань» Юрий Полешко.



Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования вступят в силу для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для товаров со сроком годности 40 дней и менее. Также с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022 — объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

