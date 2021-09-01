Компании «Август» — 31 год: итоги и перспективы

АО «Фирма „Август“»

АО «Фирма „Август“», крупнейший отечественный производитель химических средств защиты растений (ХСЗР), 31 августа отметило 31 год со дня основания. Компания продолжает наращивать производственные мощности и расширять географию поставок выпускаемой продукции. «Август» активно работает на рынках стран Латинской Америки, а в течение 2020-2021 гг. были произведены первые отгрузки препаратов компании в государства Африки южнее пустыни Сахара — Эфиопию, Анголу, Зимбабве. Объем продаж продукции «Августа» в Российской Федерации — на ключевом рынке — за первое полугодие 2021 года в денежном выражении превысил аналогичный показатель 2020-го на 14%

«Рост внутреннего потребления пестицидов как в России, так и на территории ЕАЭС продолжается, поскольку на сегодняшний день невозможно получать достаточные урожаи с конкурентной себестоимостью продукции без правильной защиты посевов. Кроме того, увеличивается выручка „Августа“ от продаж ХСЗР в странах дальнего зарубежья: в первую очередь это Южная Америка, ряд африканских стран, Монголия, — рассказывает о недавних достижениях и ближайших перспективах генеральный директор АО «Фирма „Август“» Михаил Данилов. — Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на продовольственных рынках некоторых стран Латинской Америки, а также на последствия логистических перебоев из-за пандемии, рост присутствия компании в этом регионе и увеличение объемов продаж продолжаются. Мы планируем, что в 2021 году показатели реализации наших препаратов для защиты растений в Колумбии, Бразилии, Эквадоре и Перу снова превысят $50 млн. Что касается Африки, то в течение 2020-2021 гг. были осуществлены первые поставки в государства южнее пустыни Сахара — Эфиопию, Анголу, Зимбабве, также ведется работа на уже традиционных для компании рынках стран Северной Африки — в Тунисе, Египте, Марокко и Алжире».



Чтобы обеспечить увеличивающиеся потребности земледельцев, интенсивно наращивает объемы выпуска продукции самая современная производственная площадка АО «Фирма „Август“» - завод «Август-Алабуга» в Республике Татарстан. В минувшем сезоне — с августа 2020-го по июль 2021 года — было выпущено 11,5 млн л ХСЗР. В новом сезоне этот показатель должен почти удвоиться и достичь отметки в 21,5 млн л. На предприятии «Август-Бел», расположенном на территории Республики Беларусь, в частности, успешно прошла реконструкция цеха полимерной тары. Свыше 70% продукции завода ориентировано на экспорт, и сейчас, после технического перевооружения цеха, предприятие вышло на полный цикл производства препарата для дефолиации хлопчатника, исключительно востребованного на бразильском рынке. На заводе «Августа» в поселке Вурнары Чувашской Республики активно расширяется ассортимент выпускаемой продукции для АПК — в сезоне 2020-2021 гг. в производство были запущены гербициды «Трейсер, КЭ», «Алсион, ВДГ», «НордСтрим, ВДГ», «Когорта, ВГР», фунгицид «Клеймор, СК», инсектицид «Танрек 500, СК», стимулятор роста «Трафик, ВРК». Также в первой половине 2021-го аграриям поступили первые препараты для борьбы с болезнями растений, действующие вещества для которых были изготовлены на заводе «Август-Хубэй». Это предприятие «Августа» по синтезу активных ингредиентов для производства ХСЗР находится в Китае, и в 2020 году заработали его первые цеха.



Средства для защиты растений «Августа» становятся все более востребованными не только у земледельцев, но и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В нынешнем сезоне был побит рекорд по отгрузке готовой продукции со склада ЛПХ за месяц: суммарный объем поставок в апреле 2021 года составил 751 т. А самым результативным днем за всю историю департамента ЛПХ стало 29 апреля 2021 года, когда было реализовано сразу 41,26 т препаратов.



Популярность продукции «Августа» у аграриев обусловлена не только ее высоким качеством, но и удобством предоставляемого сервиса по технологическому сопровождению применения препаратов. В этой сфере тоже наблюдаются позитивные изменения: число менеджеров-технологов в представительствах компании по всей стране растет на протяжении нескольких лет, а год назад клиентам «Августа» был предложен инновационный инструмент поддержки на основе программы SkyScout, позволяющей сельхозпроизводителям вести спутниковый мониторинг полей, отслеживать динамику развития посевов, своевременно выявлять проблемные участки, рассчитывать оптимальные графики агротехнических мероприятий и обобщать всю информацию с полей в рамках единой системы.



Научно-исследовательский центр (НИЦ) компании «Август», специалисты которого находятся в постоянном поиске наиболее эффективных действующих веществ и препаративных форм, все ближе к переезду в собственное новое здание: в августе 2021 года Мособлархитектура согласовала его проект. НИЦ разместится в городе Черноголовке Московской области. В здании предусмотрено два блока — производственно-лабораторный и административный. Общая площадь центра составляет порядка 25 тыс. м². Его строительство обеспечит свыше 300 рабочих мест в Подмосковье. Здание новой школы в Черноголовке, где будут учиться дети сотрудников центра и другие талантливые ребята, уже построено — оно откроет ученикам свои двери уже в этом году.



Также в 2021 году был запущен новый сайт компании «Август», над которым работала «Студия Артемия Лебедева». С помощью удобной навигации и динамичного интерфейса пользователи легко найдут разделы с данными об основных сферах деятельности «Августа», в том числе перечень и характеристики выпускаемой продукции, а также актуальные новости отрасли и компании. Помимо этого, настроены и оптимизированы различные фильтры, позволяющие быстро получить доступ к нужной информации и многое другое.



На сайте обновился ряд разделов, среди которых и «Агропроект» - сельскохозяйственное направление деятельности компании «Август». Сейчас он содержит данные обо всех агрофирмах, которые входят в его состав и находятся под управлением УК «Август-Агро». Данное направление продолжает интенсивно развиваться, несмотря на непростые погодные условия в нынешнем сезоне. В хозяйствах «Агропроекта» внедряется ресурсосберегающая технология беспахотного земледелия, агрофирмы оснащаются инновационной техникой, строятся и реконструируются молочные фермы, инфраструктура для хранения зерна и многое другое. Планируется, что в 2022 году посевные площади «Агропроекта» превысят 200 тыс. га.

