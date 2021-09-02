«Щелково Агрохим» удивила аграриев селекционными достижениями на фестивале сои и кукурузы

«Щелково Агрохим»

Более 200 представителей аграрной отрасли со всех уголков страны посетили августовский агрофестиваль Betaren «Территория рекордов — соя и кукуруза», который традиционно проводит АО «Щелково Агрохим» на полях ООО «Дубовицкое» в Орловской области. В этом году здесь было представлено 18 сортов сои и 74 гибрида кукурузы от отечественных и иностранных селекционеров

В первый день гостям и участникам форума показали новый испытательный полигон ОПХ «Орловское» с демонстрационными участками сои. Именно здесь формируется селекционное ядро, которое призвано решать задачи по улучшению производства высококачественного зерна важнейших сельскохозяйственных культур Центральной России — пшеницы и сои. Об особенностях каждого сорта сои, выращиваемого на этих полях, рассказал директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим», член-корреспондент РАН Александр Прянишников.



Основное мероприятие проходило на следующий день на полях опытного хозяйства ООО «Дубовицкое». Официальная часть мероприятия открылась научной конференцией, на которой генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о технологических аспектах возделывания сельскохозяйственных культур в условиях аномального климатического сезона, ведь в этом году основную часть страны накрыла страшнейшая засуха. Он уделил внимание тем продуктам компании, благодаря которым культуры справились со стрессом, не снижая урожайности.



После полевой конференции гости отправились на делянки с соей. Научный консультант компании Алексей Бердников рассказал об особенностях каждого сорта сои. Всего вниманию участников мероприятия было представлено 18 сортов сои, из которых 9 — отечественные. О тонкостях выращивания этой культуры рассказал начальник научно-технического отдела орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктор Щедрин.



Особый восторг участников форума вызвали делянки с гибридами кукурузы. Здесь были представлены результаты испытаний 74 лучших гибридов кукурузы, из которых 16 — отечественные. Научный сотрудник орловского представительства «Щелково Агрохим» Вадим Аветисян продемонстрировал наиболее продуктивные гибриды кукурузы с одинаковой системой защиты по итогам 4-летнего эксперимента.



Несмотря на дождь с утра, форум получился крайне продуктивным и информативным: аграрии обменялись опытом, получили новые знания, познакомились с новейшими достижениями в области селекции сои и кукурузы, а также с передовыми технологиями защиты и питания этих культур в аномальных погодных условиях.

