Компания Tetra Pak подтвердила 100% считываемость кодов «Честный знак» на упаковках молока по итогам тестов на площадках крупнейших ритейл-сетей

М. Стулов

Тесты проводились на площадках «Ашана», «Магнита» и X5

Компания Tetra Pak® подтвердила, что в рамках проекта маркировки «Честный знак» успешно завершились тесты на считывание кодов DataMatrix на упаковках Tetra Pak для молочных продуктов на площадках крупнейших ритейл-сетей («Ашан», «Магнит», X5).



По итогам тестов считывание DataMatrix-кодов на упаковках Tetra Pak сканером было успешным в 100% случаев. Кроме того, тестовые испытания подтвердили во всех случаях приемлемое для ритейла время сканирования кода.



Для тестов ритейлерам был предоставлен весь спектр типоразмеров кодов, которые может наносить компания Tetra Pak на своем производстве в подмосковной Лобне и которые соответствуют Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции».



«Нанесение кодов DataMatrix на саму упаковку по итогам тестов показало свою эффективность в вопросах надежности и скорости считывания маркировки, — рассказывает генеральный директор Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа Александр Криволапов. — Уже сейчас Tetra Pak готов увеличивать объем поставок промаркированной упаковки клиентам из молочной отрасли».



Маркировка молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток становится обязательной сегодня, 1 сентября 2021, следующий этап — маркировка продукции со сроком хранения до 40 суток включительно — вступает в силу с 1 декабря 2021. Это позволит потребителям отследить происхождение молочной продукции от производителя до полки магазина.

